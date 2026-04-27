Учёные нашли в коже скрытую систему защиты, о которой раньше не знали

Учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде описали ранее неохарактеризованную популяцию клеток, которая может участвовать в распознавании внешних воздействий.

© Marina Demeshko/iStock.com

Они расположены внутри волосяных фолликулов и по некоторым признакам напоминают специализированные барьерные клетки слизистых оболочек, например M-клетки кишечника.

Долгое время был актуален вопрос о том, как иммунная система контролирует окружающую среду через толстый многослойный барьер кожи. В кишечнике и дыхательных путях эта задача решается с помощью специальных M-клеток, которые находятся в однослойном эпителии и напрямую контактируют с содержимым. Но кожа устроена иначе — она значительно плотнее.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology. Исследователи предположили, что роль «входных ворот» для иммунного надзора могут выполнять волосяные фолликулы. Внутри них они обнаружили клетки, похожие на M-клетки. Они могут участвовать в локальных иммунных реакциях, в частности против грамположительных бактерий (к ним относятся, например, возбудители некоторых пищевых отравлений и респираторных инфекций).

Хотя активная иммунная роль кожи давно известна, новые данные указывают, что волосяные фолликулы могут быть более важным локальным центром иммунного надзора, чем считалось ранее.

Клетки располагались в областях, анатомически близких к нервным структурам, что может стать темой будущих исследований. Это открывает возможность для изучения связи между иммунными сигналами и нервной системой.

Исследование проведено на мышах. Учёным предстоит:

детально изучить анатомию этих клеток;

этих клеток; выяснить, как они взаимодействуют с нервными и иммунными клетками;

с нервными и иммунными клетками; установить, существуют ли аналогичные структуры у человека.

Открытие пока находится на ранней стадии. В перспективе оно может помочь лучше понять механизмы кожных инфекций, иммунных расстройств и разработать новые подходы к местной терапии (кремы, мази, направленные на активацию иммунного ответа через волосяные фолликулы).

Авторы работы отмечают, что барьерные ткани, включая кожу, обладают более разнообразными и динамичными иммунными функциями, чем считалось ранее, особенно в способности быстро реагировать на микробные стимулы.