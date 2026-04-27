Тестостерон не делает агрессивным: 5 фактов о мужском гормоне

Тестостерон часто называют главным мужским гормоном. Он действительно участвует в половом развитии, влияет на либидо, мышечную массу, общий тонус и настроение. Но вокруг до сих пор много мифов: его связывают с агрессией и считают универсальным объяснением эректильной дисфункции. Разобрали пять фактов, которые помогают понять, как этот гормон работает на самом деле.

Тестостерон — не только мужской гормон

Тестостерон вырабатывается и у мужчин, и у женщин: у мужчин главным образом в яичках, у женщин — в яичниках и надпочечниках. У мужчин его действительно значительно больше, но у женщин он тоже участвует в регуляции либидо, тонуса, мышечной массы, костной ткани и настроения. Поэтому фраза «тестостерон — мужской гормон» сильно упрощена: точнее говорить, что это андроген, важный для обоих полов, просто в разных концентрациях.

Тестостерон не делает человека агрессивным автоматически

Связь тестостерона и агрессии есть, но она не линейная в стиле «больше гормона — больше драк». Метаанализы показывают, что у людей эта связь слабая, контекстная и зависит от ситуации: статуса, конкуренции, социальной среды, индивидуальных черт. В современных работах чаще говорят не о прямой агрессии, а о поведении, связанном с доминированием, конкуренцией и реакцией на угрозу статусу.

После 30–40 лет тестостерон у мужчин обычно снижается, но не так, как в менопаузе у женщин

Уровень тестостерона часто снижается постепенно. Примерно на 0,4-1% в год начиная с возраста около 35–40 лет. Однако это не столь резкое и этапное гормональное изменение, как менопаузальный переход у женщин. Поэтому проблемы со здоровьем стоит оценивать шире: с учётом образа жизни и сопутствующих факторов.

Эректильная дисфункция не всегда связана с тестостероном

Низкий тестостерон может снижать либидо и иногда быть причиной проблем с эрекцией, но у эректильной дисфункции чаще бывают сосудистые, метаболические, неврологические, психологические или лекарственные причины. Среди частых факторов — сердечно-сосудистые болезни, гипертония, диабет, ожирение, курение, высокий холестерин и стресс. Поэтому «поднять тестостерон» не универсальное решение: сначала нужно найти причину.

Тестостерон зависит от качества сна

Значительная часть суточной выработки тестостерона у мужчин связана со сном. В исследовании JAMA ограничение сна у здоровых молодых мужчин всего на одну неделю сопровождалось снижением уровня тестостерона. Это делает недосып не просто причиной усталости, а потенциальным эндокринным фактором: плохой сон может бить по тонусу, либидо, настроению и качеству восстановления.

