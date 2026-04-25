Жвачка от рака и водоросли против токсинов: открытия недели

Обнадёживающие новости в области трансплантологии: появились первые успехи на пути к отмене иммунодепрессантов.

Совместные трапезы делают людей счастливее

К такому выводу пришли авторы глобального наблюдательного исследования, охватившего 142 страны, результаты которого опубликованы в Scientific Reports.

Учёные проанализировали данные более 150 тысяч человек по всему миру. Обнаружено, что совместный приём пищи так же связан с качеством жизни, как уровень дохода или наличие работы. Каждый дополнительный день в неделю, когда человек разделяет обед или ужин с кем-то знакомым, был ассоциирован с повышением субъективного ощущения благополучия.

Исследователи подчёркивают, что даже одна совместная трапеза в неделю положительно сказывается на психическом здоровье. Авторы работы полагают, что популяризация традиции совместных обедов — хороший способ борьбы с эпидемией одиночества и депрессивных состояний.

Жвачка с белками из бобов защитит от рака

Учёные из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета создали жевательную резинку, которая уничтожает микробы, связанные с раком горла. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Плоскоклеточный рак полости рта и горла часто связан с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и определёнными бактериями, такими как Porphyromonas gingivalis. Исследователи использовали жевательную резинку на основе бобов лаблаб, содержащую природный противовирусный белок FRIL. Лабораторные тесты показали, что экстракт такой жвачки снижает уровень ВПЧ в слюне на 93%. Кроме того, учёные добавили в состав антимикробный пептид протегрин, который практически до нуля сократил количество болезнетворных бактерий, не затрагивая при этом полезную микрофлору рта.

Такая жвачка может стать эффективным способом профилактики инфекций, связанных с опухолями ротовой полости.

Позаботьтесь о здоровье всей семьи с выгодными финансовыми продуктами.

Учёные выяснили, в каких случаях дневной сон указывает на проблемы со здоровьем

Увеличение продолжительности и частоты дневного сна у пожилых может быть ранним маркером ухудшения здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы, опубликовавшие результаты 19-летнего наблюдения в журнале JAMA Network Open.

Учёные наблюдали за 1338 участниками и обнаружили, что каждый дополнительный час дневного сна ассоциировался с повышением риска смертности на 13%. Особое внимание исследователи уделили времени отдыха. Так, люди, предпочитающие дремать по утрам, имели на 30% более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто ложился отдохнуть после обеда.

Важно. Сам по себе короткий сон не опасен. Тревожный сигнал — когда он становится длиннее и чаще.

Авторы работы отмечают, что это наблюдательное исследование, которое показывает не причинно-следственные связи, а ассоциации. Тем не менее, если пожилой человек начинает спать днём значительно больше обычного или с трудом сохраняет бодрость по утрам, это повод для обследования.

Пациенты с пересаженной печенью смогли отказаться от иммунодепрессантов

Трое пациентов, перенёсших трансплантацию печени, прожили дольше трёх лет без приёма препаратов для подавления иммунитета. Результаты раннего клинического исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Обычно люди с пересаженными органами вынуждены пожизненно принимать иммунодепрессанты (чтобы избежать отторжения), что повышает риск инфекций и повреждения почек. В этом эксперименте врачи за неделю до операции вводили пациентам особые иммунные клетки донора. Эти клетки «показали» иммунной системе пациента, что новый орган не опасен.

Спустя год после операции учёные проверили состояние 13 участников и выяснили, что восемь из них готовы к отмене лекарств. В итоге четверо полностью отказались от препаратов, а трое из них сохранили стабильное состояние на протяжении всего периода наблюдения (более трёх лет).

Учёные отмечают, что это лишь первый этап испытаний. Но он уже даёт надежду на то, что в будущем трансплантация не будет означать пожизненную зависимость от токсичной терапии.

Водоросли сделают городской асфальт безопасным для здоровья

Учёные из Университета Аризоны нашли способ нейтрализовать токсичные испарения асфальта, добавляя в него вещество из водорослей. Исследование, опубликованное в журнале Clean Technologies and Environmental Policy, показывает, что в лабораторных условиях эта технология снижает токсичность выбросов в 100 раз.

Асфальт, покрывающий до 40% территории современных мегаполисов, при нагревании на солнце выделяет летучие органические соединения. Эти вещества могут проникать в организм, вызывая респираторные и неврологические заболевания. Особенно уязвимы в этом смысле дорожные рабочие и пожилые люди.

Команда профессора Элхама Фини использовала специальные штаммы водорослей, выращенные на сточных водах. После термической обработки их превратили в связующую субстанцию, которая «запирает» ядовитые соединения внутри дорожного полотна. Помимо экологического эффекта водоросли замедляют разрушение самого покрытия, что делает дороги более долговечными. Сейчас авторы проекта работают с властями города Феникс, чтобы протестировать технологию на реальных участках дорог.

