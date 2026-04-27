Будет ли рак мозга, если класть телефон под подушку: ответ учёных

Привычку класть смартфон под подушку на ночь иногда называют вредной и даже опасной. Якобы излучение от гаджета плохо влияет на мозг и сон и даже может вызвать рак. Разобрались, что об этом говорит современная наука.

© Freepik

Короткий ответ: доказанной связи между смартфонами и раком мозга нет. Но доступность телефона может косвенно влиять на качество сна.

Телефон действительно источник излучения — он работает на радиочастотных волнах. Это неионизирующий тип излучения, который принципиально отличаются от рентгена или гамма-лучей. Радиочастоты не повреждают ДНК напрямую и не вызывают мутации в генах. Как объясняет Американское онкологическое общество, при очень высоких уровнях радиочастотные волны могут нагревать ткани. Но уровни энергии, излучаемые мобильными телефонами, намного ниже, этого недостаточно, чтобы изменить температуру тела.

К тому же, максимальный объём радиочастотного излучения происходит во время разговора по телефону. Когда гаджет не активен и лежит под подушкой, его воздействие минимально.

Что говорят исследования

Крупные научные работы не подтверждают, что мобильные телефоны повышают риск опухолей мозга. Например, международный проект INTERPHONE, охвативший тысячи людей, в целом не выявил устойчивого повышения риска, хотя у тех, кто пользовался гаджетами очень интенсивно, наблюдались неоднозначные результаты, требующие осторожной интерпретации. Похожие выводы делают обзоры National Cancer Institute: убедительной статистической связи между использованием телефонов и раком мозга нет.

При этом ученые не исключают, что отдельные эффекты могли остаться незамеченными, например, при очень длительном или необычно интенсивном использовании. Поэтому исследования на эту тему ещё продолжаются, но на сегодня научный консенсус такой: убедительных доказательств канцерогенного эффекта мобильных телефонов у людей нет, но из-за ограниченности долгосрочных данных риск полностью не исключён.

Что говорят экспертные агентства

Международное агентство по изучению рака классифицировало радиочастотное излучение как «возможно канцерогенное» (группа 2B). Это осторожная формулировка означает, что данные ограниченные и противоречивые. К этой же категории относятся сахарозаменитель аспартам и азиатские маринованные продукты. Общая позиция экспертов такова: оснований считать телефоны причиной рака нет, но чтобы сделать однозначный вывод, нужно продолжать наблюдения.

А что насчёт сна

Лёгкий доступ к смартфону может спровоцировать проблемы. Дело не в технических характеристиках, а в поведении пользователя. Эксперименты, опубликованные в University of Chicago Press, показали: само присутствие смартфона влияет на внимание. Человеку сложнее сосредоточиться или расслабиться, когда рядом телефон. Авторы статьи назвали это “утечкой мозгов”.

На сон это влияет опосредованно. Когда телефон рядом, возникает соблазн проверить сообщения и социальные сети. Активное использование смартфона перед сном мешает уснуть и нарушает качество сна. Поэтому Фонд сна рекомендует не брать с собой гаджеты в постель, а лучше вообще оставлять их в другой комнате.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.