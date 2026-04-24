Учёные выяснили, почему витамин D помогает от диабета не всем

Витамин D давно рассматривали как возможное средство профилактики диабета: он участвует в обменных процессах и связан с работой β-клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Однако крупные клинические исследования давали противоречивые результаты: одним витамин D помогал, другим — нет. Новая работа предлагает объяснение этого парадокса: всё дело в генах.

Исследование учёных из Университета Тафтса опубликовано в JAMA Network Open. Отправной точкой стало масштабное клиническое испытание под названием D2d. Учёные набрали более 2000 взрослых американцев с подтверждённым преддиабетом, случайным образом разделили их на две группы и в течение нескольких лет давали одной группе 4000 международных единиц витамина D в день (это высокая доза), а другой — плацебо. Цель была в том, чтобы выяснить, снижает ли ежедневный приём витамина D вероятность перехода преддиабета в диабет. В основном анализе наблюдалось умеренное снижение риска, но оно не достигло статистической значимости.

Однако при более детальном анализе данных D2d выяснилось любопытное обстоятельство: участники с более высокими достигнутыми уровнями витамина D демонстрировали меньший риск диабета. Это означало, что витамин D всё же работает, но не у всех. Учёные заподозрили, что ключевую роль играют генетические различия в рецепторе, через который витамин D связывается с клетками. Ведь инсулин-продуцирующие β-клетки поджелудочной железы содержат рецепторы витамина D, и генетические особенности этих рецепторов могут влиять на то, как клетки реагируют на этот витамин.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели второе, генетическое исследование. Они отобрали 2000 человек, которые дали согласие на анализ ДНК, разделили их на две группы и оценили, различается ли эффект витамина D в зависимости от генетических вариантов рецептора. Затем учёные сравнили, как часто встречаются три распространённых варианта гена рецептора витамина D (в частности, варианта ApaI) в каждой из этих групп. Результат оказался очень чётким. Примерно у 30% участников обнаружился вариант гена, обозначаемый как AA, заметного снижения риска в этом анализе не выявили. Зато у носителей вариантов AC или CC риск был примерно на 19% ниже по сравнению с плацебо.

Таким образом, рутинный приём витамина D для профилактики диабета пока нельзя рекомендовать всем подряд. Возможная польза может зависеть от индивидуальных факторов, включая генетику. Но в будущем возможно использование генетических тестов для персонализированной профилактики.