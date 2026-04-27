Как врачи объясняют страдания героев классики: три примера

В искусстве медицинские диагнозы могут трансформироваться и стать средством выразительности. Так, физические страдания героев в литературе иногда становятся отражением душевных мук, а тяжёлые болезни — метафорой социальных проблем. Врач-терапевт Анна Цуканова рассказала «Рамблеру», какие диагнозы были популярны в классической литературе и что о них думают современные доктора.

Чахотка как признак тонкой душевной организации

© Metro-Goldwyn-Mayer

Кадр из фильма «Дама с камелиями» (1936)

Это устаревшее название туберкулёза, его считали признаком тонкой натуры. Например, у Александра Дюма или Шарлотты Бронте героини с чахоткой выглядят хрупкими и нежными. У них бледная кожа, блестят глаза, бывают приступы внезапной слабости. Создаётся впечатление, что эта болезнь поражает только чувствительных и одарённых людей.

Реальность куда более сурова. То, что поэты описывали как «духовный огонь», на самом деле было последствием тяжёлой интоксикации продуктами жизнедеятельности микобактерий. Бледность объясняется анемией, а горящие глаза — стабильно повышенной температурой.

Конец литературных героев с чахоткой всегда был печальным. Болезнь была неизлечима до первой половины ХХ века, пока не открыли антибиотики. Сейчас большинство пациентов выздоравливают после длительного курса противомикробных препаратов. Однако туберкулёз по-прежнему считают опасным заболеванием — им болеют миллионы людей по всему миру.

«Бактерия передаётся воздушно-капельным путём и легко распространяется. Особенно среди людей с низким уровнем жизни, работы и скудным питанием, так как эти факторы значительно ослабляют иммунитет. Отсутствие ранней диагностики и скученность населения в городе сильно повышают риски заражения. К тому же есть устойчивые к лекарствам штаммы, это значительно осложняет лечение». Цуканова Анна Александровна врач-терапевт, диетолог, сомнолог

Мигрень — болезнь аристократов

В литературе ей обычно страдают люди высокого статуса или герои, переживающие внутренний кризис. Часто мигрень становилась типичным женским диагнозом, подчёркивающим хрупкость или эмоциональные переживания героинь. Например, у Льва Толстого или Ивана Тургенева приступы мигрени часто служили социально приемлемым способом взять паузу в семейных делах или избежать неприятного общества.

С точки зрения современной науки мигрень сложнее, чем просто головная боль, и от социального статуса не зависит.

«Это неврологическое заболевание, которое характеризуется сильной пульсирующей болью, охватывающей, как правило, одну половину головы. Боль часто сопровождается свето- и звукобоязнью, тошнотой и рвотой. Примерно у четверти пациентов бывает аура — яркие вспышки или искры в глазах, мурашки или онемение пальцев рук. В отличие от обычной головной боли напряжения, мигрень может сделать человека нетрудоспособным», — комментирует врач.

Персонажи книг спасались тёмными комнатами и уксусными компрессами. Сегодня медицина предлагает триптаны (лекарства, которые снимают приступ мигрени) и специфическую профилактику (бета-блокаторы, антиконвульсанты, ботулинотерапию).

Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы

Лихорадка как прозрение

Кадр из фильма «Преступление и наказание» (1969)

«Нервическая горячка» — устаревший термин, который подразумевал тяжёлую лихорадку с сильным нервным возбуждением, поражением мозга и спутанностью сознания.

В художественной литературе она часто намекает на муки совести и служит метафорой прозрения героя. В романе «Преступление и наказание» горячка Родиона Раскольникова играет ключевую роль в развитии сюжета: она символизирует очищение героя через страдание и осознание вины.

В современной медицине диагноза «нервическая горячка» нет. За похожими симптомами — лихорадкой, потерей сознания, галлюцинациями, потливостью, дрожанием — обычно скрывается тяжёлая инфекция, например тиф. Бред и галлюцинации, которые в литературе выдают за мистические откровения, — результат воздействия токсинов бактерий на фоне высокой температуры и кислородного голодания.

«При высокой температуре разрушаются белки организма, и клетки не могут выполнять свою работу полноценно. Спутанность сознания, бред и галлюцинации — характерные признаки проблем с головным мозгом. Без своевременного лечения человек может впасть в кому, получить сепсис и даже умереть», — уточняет терапевт.

Чем болели генсеки СССР: 4 истории

Главное о литературных болезнях

Литературные описания болезней сильно искажают медицинскую действительность, превращая симптомы в черты характера. Чахотка (туберкулёз) была признаком чувствительной натуры, а горячка — символом духовного очищения. В реальном мире эти состояния лишены поэтического флёра. Там, где писатели видели метафору, современный врач видит конкретные биологические процессы: воспаление, инфекцию, разрушение тканей.

Текст проверила врач-терапевт Анна Цуканова, стаж 14 лет.

