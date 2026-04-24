Гинеколог рассказала, как пережить страшную операцию

Удаление матки может звучать пугающе — как вмешательство, после которого жизнь уже не будет прежней. Однако иногда такая операция становится единственным способом сохранить здоровье, избавиться от боли и вернуть привычное качество жизни. Врач — гинеколог-хирург Сабина Ханмирзоева рассказала «Рамблеру», в каких ситуациях вмешательство необходимо, как к нему готовятся и что важно знать о восстановлении.

Что такое удаление матки

Операция по удалению матки называется гистерэктомия. При тотальной операции убирают матку вместе с шейкой; при субтотальной — матку без шейки; при радикальной (обычно по онкологическим показаниям) — матку, шейку, часть влагалища и окружающие ткани, иногда также трубы, яичники и лимфоузлы. Доступ может быть абдоминальный (через разрез на животе), лапароскопический (через небольшие проколы) или вагинальный.

Когда гистерэктомия нужна

Это одна из самых распространённых гинекологических операций, а самой частой причиной остаются миомы матки. При этом большинство таких операций выполняют не из-за онкологии, а по поводу доброкачественных состояний — например, из-за аномальных маточных кровотечений, эндометриоза, аденомиоза или пролапса матки. В клинических рекомендациях подчёркивается: гистерэктомию обычно рассматривают, когда симптомы серьёзно снижают качество жизни, а более щадящее лечение не помогло.

«При выборе тактики лечения мы всегда стараемся по возможности сохранить орган, но есть ситуации, когда удаление матки — действительно медицински обоснованное и необходимое решение». Ханмирзоева Сабина Этибаровна врач — гинеколог-хирург клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам врача речь идёт о случаях атипии клеток по гистологии (предраковые и подозрительные на рак изменения эндометрия), выраженном полном апикальном пролапсе, когда матка полностью опускается, а также о многоузловой миоме гигантских размеров у пациенток, которые не планируют беременность.

В этих ситуациях сохранение матки может означать сохранение высокого риска онкологического процесса или тяжёлых структурных проблем, поэтому операция становится методом защиты здоровья, а иногда и жизни.

Подготовка к операции

Перед гистерэктомией обычно проводят предоперационную оценку: анализы крови, ЭКГ, рентген грудной клетки или другие обследования по сопутствующим болезням.

В предоперационный визит также проверяют лекарства, включая антикоагулянты, и решают, что нужно скорректировать до операции. Если есть анемия, повышенное давление или плохо контролируемый диабет, их стараются стабилизировать заранее.

Риски и осложнения

Основные ранние риски после удаления матки:

кровотечение,

инфекция,

повреждение мочевого пузыря или кишечника,

реакция на анестезию,

тромботические осложнения.

В позднем периоде возможны спайки, опущение купола влагалища и симптомы хирургической менопаузы, если удалены оба яичника. После лапароскопических операций также бывает боль внизу живота и в плече (из-за раздражения диафрагмального нерва) из-за газа, который используют во время вмешательства.

«После удаления матки действительно возможны проблемы с тазовым дном и соседними органами, поскольку анатомическое расположение органов меняется. Органы брюшной полости, кишечник, мочевой пузырь по-другому перераспределяют давление, и на этом фоне у части пациенток появляются или усиливаются симптомы опущения стенок влагалища, недержания мочи, ощущение тяжести внизу живота», — объясняет врач-гинеколог.

Поэтому так важно не только выполнить саму операцию, но и правильно фиксировать структуры таза, а затем уделять внимание реабилитации, в том числе упражнениям для мышц тазового дна и контролю у специалиста

При этом конкретные риски зависят от объёма операции, способа доступа, возраста пациентки и сопутствующих заболеваний, поэтому их всегда обсуждают индивидуально.

Жизнь после удаления матки: гормоны, секс, фертильность

«Частый страх пациенток связан с тем, что после удаления матки якобы "обрушится гормональный фон". Это не так: матка не гормонопродуцирующий орган, основная выработка половых гормонов идёт в яичниках. Если их сохраняют, удаление матки само по себе не должно резко ухудшать самочувствие и не вызывает немедленной менопаузы», — объясняет специалист.

По словам Сабины Ханмирзоевой, изменения в самочувствии после операции чаще связаны с перенесённым вмешательством, сопутствующими заболеваниями и психоэмоциональными факторами, а не с гормонами.

После удаления матки беременность невозможна. Если удаляют оба яичника, менопауза наступает сразу. В таких случаях часто обсуждают заместительную гормональную терапию. Если яичники оставляют, менопауза всё равно может наступить раньше естественного срока.

После гистерэктомии интимная жизнь у большинства женщин не становится хуже, а у многих даже улучшается. Авторы обзора, опубликованного в Current sexual health reports, объясняют это тем, что после операции часто исчезают симптомы, которые раньше мешали сексуальной жизни: боль, обильные кровотечения, чувство тяжести и постоянный дискомфорт. При этом важно понимать, что реакция бывает разной: примерно у одной из пяти женщин возможны ухудшения, и заранее точно предсказать такой исход не всегда можно. В целом обзор показывает, что сама по себе операция при доброкачественных заболеваниях чаще не приводит к автоматическому снижению сексуальной функции, а сохранение или удаление шейки матки обычно не меняет ситуацию принципиально.

Общие рекомендации после удаления матки

Дайте организму время восстановиться и не возвращайтесь к физическим нагрузкам, пока это не разрешит врач.

Возвращайтесь к интимной жизни только после полного заживления (в среднем 6–8 недель).

Обращайте внимание на тревожные симптомы: сильную боль, кровотечение, температуру, необычные выделения.

При сухости, дискомфорте, приливах или перепадах настроения не откладывайте консультацию врача.

Не забывайте о регулярных профилактических осмотрах и общем отношении к своему здоровью.

Не игнорируйте своё эмоциональное состояние: после операции многим нужна психологическая поддержка.

Главное про гистерэктомию

Гистерэктомия — это операция по удалению матки, к которой обычно прибегают, когда симптомы серьёзно ухудшают качество жизни или есть медицинские показания, при которых сохранять орган небезопасно. Чаще всего речь идёт о крупных миомах, тяжёлых кровотечениях, эндометриозе, аденомиозе, пролапсе матки, а также предраковых и онкологических изменениях. После удаления матки беременность невозможна, но, если яичники сохранены, резкого гормонального сбоя обычно не происходит, потому что половые гормоны главным образом вырабатываются именно в них. При удалении обоих яичников менопауза наступает сразу, а если яичники оставляют, она всё равно может начаться раньше естественного срока. Как и любая операция, гистерэктомия связана с рисками — от кровотечения и инфекции до возможных проблем с тазовым дном в будущем, — поэтому важен не только грамотный выбор метода операции, но и восстановление, наблюдение у врача и реабилитация.

Текст проверила врач — гинеколог-хирург клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева, стаж 22 года.

