Вот 5 фактов о жире на животе, которые помогут похудеть

Жир на животе часто обсуждают как эстетическую проблему, но врачи смотрят на него иначе. Важно не то, как выглядит талия, а то, какой именно жир накапливается в области живота и как он влияет на обмен веществ, сердце и сосуды. Собрали пять фактов, которые объясняют, почему это один из самых заметных внешних маркеров внутренних рисков.

Пивной живот — это не диагноз и не обязательно следствие любви к пиву

Выражение давно стало бытовым, но с медицинской точки зрения отдельного вида пивного живота не существует. Само по себе пиво не делает жир на животе каким-то особенным: проблема в избытке калорий, алкоголе как регулярном источнике энергии и образе жизни, который часто идет с ним в комплекте — менее подвижном, с вредными перекусами и нарушенным режимом.

Объём талии — один из самых важных маркеров

Индекс массы тела удобен как общий ориентир, но у него есть ограничение: он не показывает, где именно расположен жир. Британский National Institute for Health and Care Excellence рекомендует взрослым с ИМТ ниже 35 дополнительно оценивать ожирение по соотношению талии к росту. Порог 0,5 считается сигналом повышенного риска, а 0,6 и выше — очень высокого. Поэтому у двух человек с одинаковым ИМТ может быть разный риск для, если у одного жир в основном распределен равномерно, а у другого концентрируется на животе.

Жир на животе бывает разным

Висцеральный жир находится глубже подкожного — вокруг внутренних органов. Именно он считается более опасным, потому что метаболически активен и сильнее связан с риском сердечно-сосудистых нарушений, чем ИМТ. Проще говоря, врачу важен не только сам факт живота, но и то, что именно за ним стоит: мягкие подкожные отложения или висцеральный жир.

Даже при нормальном весе живот может быть тревожным сигналом

Человек может не считаться полным по ИМТ, но у него будут повышенные риски из-за жира в области талии. Американская кардиологическая ассоциация в 2026 году сообщала, что более высокий уровень висцерального жира и большая окружность талии были сильнее связаны с риском сердечной недостаточности, чем общий вес, а повышенный риск выявлялся, даже когда ИМТ оставался в пределах нормы.

Жир на животе влияет на обмен веществ, сердце и печень

Абдоминальный жир связан не только с цифрой на сантиметре, но и с более широкими метаболическими проблемами. Он ассоциирован с инсулинорезистентностью, диабетом 2-го типа, повышенным давлением, нарушениями липидного обмена и жировой болезнью печени. ВОЗ отдельно подчёркивает, что окружность талии и соотношение талии к бёдрам помогают прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и общей смертности.

