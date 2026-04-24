Почему рака стало больше: виновата экология или мы просто стали дольше жить?

Многие убеждены, что онкологические заболевания — это кара за технический прогресс. В массовом сознании закрепился образ прошлого как эпохи чистой природы без пластика и выхлопных газов, где люди не знали о злокачественных опухолях. Разобрались, так ли это на самом деле и что говорит наука.

ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака подсчитали, что примерно у одного из пяти человек по всему миру в течение жизни диагностируют рак. К примеру, в 2022 году было выявлено более 20 млн новых случаев заболевания, и по прогнозам, эта цифра будет расти.

На такую неутешительную статистику влияют несколько факторов. В прошлые века люди просто не доживали до «онкологического возраста», погибая от инфекций, травм и голода. Большинство случаев рака диагностируют у людей старше 50-60 лет. Поэтому возраст называют ключевым фактором риска.

Современным врачам доступна лабораторная диагностика и методы визуализации, которые позволяет выявлять опухоли даже на ранних стадиях, когда симптомов ещё нет. Поэтому отчасти статистика связана с развитием технологий и скрининговых программ.

Конечно, загрязнение воздуха, почвы и воды влияют на здоровье и тоже считаются значимым фактором риска развития рака. Например, в 2023 году доля смертей от рака лёгкого, связанного с загрязнением воздуха, составила 17%. Однако есть и другие внешние причины, вклад которых в заболеваемость выше. Смертность от того же рака лёгких, вызванного курением, составила 70%

По подсчётам международного проекта «Глобальное бремя болезней», примерно от четверти до половины случаев рака потенциально предотвратимы за счёт модификации образа жизни:

отказа от курения и алкоголя,

снижения лишнего веса,

вакцинации от ВПЧ,

ограничения ультрафиолетового излучения.

Поэтому рак нельзя считать исключительно следствием загрязнения окружающей среды. Во многом это результат развития медицины и увеличения продолжительности жизни. Хотя состояние окружающей среды важно, привычки и образ жизни играют более значимую роль в профилактике онкологических заболеваний.

