Названа группа крови, которая даёт больше всего преимуществ для здоровья

Новые работы находят связь между составом крови и восприимчивостью к инфекциями и старением мозга. Разобрались, на что влияет группа крови и можно ли превратить это в преимущество.

В основе привычной классификации лежит система ABO. В ней группа крови определяется наличием специфических антигенов (белков и углеводов) на поверхности эритроцитов.

I (O): антигенов нет.

II (A): присутствует антиген А.

III (B): присутствует антиген B.

IV (AB): присутствуют оба антигена.

Современная наука смотрит на вопрос гораздо шире. Международное общество переливания крови (ISBT) выделяет 48 систем групп крови, включающих 398 антигенов. Правда, в клинической практике в основном используют систему ABO и резус фактор, так как они учитывают все критически важные антигены.

Группа крови и риск тромбозов

Исследования показывают, что в крови II (A), III (B) и IV (AB) групп циркулирует больше белка, называемого фактором Виллебранда. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в соответствии с исследованиями, в которых использовался фенотип ABO, генетически определенные группы крови, отличные от O, также были связаны с повышенным риском ишемического инсульта и венозной тромбоэмболии, в том числе инфарктов и инсультов.

Сильнее всего группа крови влияет на вероятность тромбов. Как сообщает Американская ассоциация кардиологов, риск тромбоза глубоких вен и лёгочной эмболии у людей с I группой крови на 47-51% ниже, чем у обладателей других групп крови.

Связь с деменцией

Группа крови, вероятно, может влиять на мозг. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало: у людей с IV(AB) группой крови больше рисков столкнуться с проблемами памяти и обучаемости в зрелом возрасте. Возможные механизмы этой связи изучены не до конца.

Группа крови и гастрит

Крупное генетическое исследование и системный обзор, опубликованные в журнале BMC Cancer, демонтируют связь между группой крови и частотой заболеваемости раком желудка и гастритом. Авторы обнаружили, что люди со II (A) и IV (АВ) группой крови более склонны к инфицированию бактерией Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит и повышает риск развития рака желудка. Эти данные соответствуют более высокой статистике заболеваемости раком желудка среди представителей этой группы крови.

Тяжёлое течение COVID-19

Генетический анализ показал, что группа крови может быть связана с тяжестью коронавирусной инфекции. Например, люди с группой I (O) реже попадали в реанимацию с дыхательной недостаточностью, в то время как у пациентов со II (A) группой крови чаще возникали осложнения.

Важно понимать, что группа крови — только один из факторов риска и далеко не ключевой. Гораздо сильнее на здоровье влияет образ жизни и, в отличие от антигенов в крови, его можно изменить.

