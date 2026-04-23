Считается, что перепады температуры, изменения атмосферного давления и смена сезонов влияют на самочувствие. Разобрались, как именно погода может действовать на показатели давления.

Погода влияет на давление?

Короткий ответ: да, влияет, но обычно не так сильно, как принято думать. Погода может немного менять показатели артериального давления, однако чаще это не главная причина его стойкого повышения.

Лучше всего изучено влияние температуры воздуха. В холодную погоду сосуды сужаются — так организм сохраняет тепло. Из-за этого сердцу приходится работать с большим сопротивлением, и давление может повышаться. Именно поэтому зимой показатели у многих людей могут быть немного выше, чем летом. На это указывают и клинические наблюдения, и крупные научные обзоры. Например, Mayo Clinic сообщает, что давление обычно выше зимой и ниже летом.

Эту закономерность подтверждают и научные данные. В систематическом обзоре и метаанализе, опубликованном в Science of the Total Environment, снижение температуры было ассоциировано с небольшим повышением как систолического, так и диастолического давления.

В жару сосуды расширяются, и давление у части людей может немного снижаться. Но здесь всё не так просто. Если человек теряет много жидкости и мало пьёт, возможны слабость, головокружение и колебания давления. Особенно это важно для пожилых людей и тех, кто уже принимает препараты от гипертонии.

Как влияет атмосферное давление

Здесь данные менее однозначны. В массовом представлении именно атмосферное давление — главный виновник изменения самочувствия. Однако в научной литературе его роль выглядит гораздо скромнее.

Некоторые исследования действительно находили связь между изменениями атмосферного давления и уровнем артериального давления. Но результаты в целом противоречивы: есть и работы, где устойчивой связи не обнаружили. Например, одно из исследований, опубликованное в Scientific Reports, не выявило устойчивой и сильной зависимости.

Поэтому сегодня корректнее говорить так: если атмосферное давление и влияет на артериальное давление, то этот эффект, скорее всего, небольшой и проявляется не у всех. Намного лучше доказано влияние именно температуры и сезонности.

Почему зимой давление бывает выше

Сезонный эффект связан не только с погодой. Зимой люди обычно меньше двигаются, чаще набирают вес, проводят больше времени в помещениях, иногда меняют рацион и режим сна. Всё это тоже может отражаться на давлении. Экспертные обзоры отмечают, что сезонные колебания давления действительно существуют и встречаются в разных странах и климатах.

Что в итоге

Погода действительно может быть дополнительным фактором, который слегка меняет артериальное давление. Но считать её основной причиной гипертонии не стоит. Если давление повышается регулярно, чаще причина связана не с метеоусловиями, а с образом жизни, наследственностью или заболеваниями.

Поэтому полезнее не искать объяснение в прогнозе погоды, а регулярно измерять давление, соблюдать рекомендации врача, больше двигаться, высыпаться и не злоупотреблять солью. А если давление заметно меняется в холод, жару или в разные сезоны, это стоит обсудить со специалистом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.