Обгорел — намажь сметану: разоблачаем вредный народный совет

Народная мудрости гласит: если обжёгся на кухне или обгорел на солнце, нужно намазаться сметаной или зубной пастой. Однако этот совет приводит в ужас врачей-комбустиологов, которые занимаются лечением термических травм. Разобрались, что не так со сметной от ожогов и что действительно нужно делать.

Главная задача — постепенно охладить поражённый участок. Сметана или кефир создают на поверхности кожи маслянистую плёнку, которая мешает теплообмену. Сметана или кефир могут удерживать тепло в коже и замедлять охлаждение ожога, что способно усугубить повреждение Это касается как термических, так и солнечных ожогов.

Зубная паста тоже не подходит для облегчения ожогов. В её составе обычно есть ароматизаторы и ментол. Они могут давать обманчивое чувство охлаждение, но эти компоненты дополнительно раздражают и без того повреждённую кожу, усиливая воспаление.

Вместо сметаны и зубной пасты при несильных ожогах (первой степени) специалисты Mayo Clinic рекомендуют:

Промыть повреждённый участок прохладной проточной водой в течение 10 −20 минут. Важно, чтобы вода была именно прохладная, а не ледяная — резкий перепад температур может сделать хуже.

Снять кольца и тугие вещи с обожжённой области. Когда начнётся отёк, сделать это будет сложнее.

Прикрыть ожог чистой свободной повязкой. Это может быть стерильная марлевая повязка или бинт, но не вата или пластыри (они прилипают к ране).

При сильной боли можно принять безрецептурное обезболивающие и обратиться к врачу.

