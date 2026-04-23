Ответ удивит: что сделает ваш мозг старше вас

Лишний вес традиционно считают фактором риска сердечно-сосудистых болезней и диабета. Однако современные исследования связывают ожирение с атрофией мозга и снижением интеллектуальных способностей. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Костиков объяснил «Рамблеру», какие биологические механизмы стоят за этими процессами и можно ли их обратить.

Ожирение связано со структурными и функциональными изменениями в головном мозге. Выделяют несколько ключевых процессов.

Хроническое нейровоспаление

Один из механизмов повреждения нервной системы при ожирении — нейровоспаление. Жировая ткань активно вырабатывает адипокины (белки-маркеры воспаления). Они преодолевают гематоэнцефалический барьер (фильтр между мозгом и кровотоком) и активируют микроглию — иммунные клетки ЦНС.

«В ответ на системное воспаление микроглия начинает повреждать здоровые нейроны. Это ключевой процесс, связывающий избыточную массу тела с дегенерацией нервных тканей». Костиков Андрей Петрович врач-терапевт, кардиолог Медцентра доктора Александровского

Последствия нейровоспаления могут быть серьёзными:

Снижение памяти: воспаление повреждает гиппокамп. Эта структура мозга играет ключевую роль в переходе информации из кратковременной памяти в долговременную. Лишний вес может нарушать этот механизм.

воспаление повреждает сосуды головного мозга, это связано с повышенным риском инсульта.

воспаление повреждает сосуды головного мозга, это связано с повышенным риском инсульта. Деменция: по данным Общества болезни Альцгеймера, ожирение в возрасте 36–65 лет увеличивает вероятность развития деменции в будущем на 30%.

Изменение объёма тканей мозга

В 2016 году учёные из Кембриджского университета смоделировали, что мозг пациентов с высоким ИМТ примерно на 10 лет старше своего «паспортного» возраста. Другие исследования также подтверждают, что из-за ожирения в мозге происходят структурные изменения.

Объём серого вещества

Исследование данных Британского биобанка показало, что у пациентов с ИМТ ≥ 30 меньше объём серого вещества по сравнению с людьми с нормальным весом. Этот компонент центральной нервной системы отвечает за обработку информации, мышление, управление мышцами и сенсорное восприятие.

Толщина коры головного мозга

Наблюдательное исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer’s Disease, выявило изменения в этих структурах мозга при ожирении. Причём они похожи на те, что бывают при болезни Альцгеймера.

Состояние белого вещества

Белое вещество обеспечивает передачу нервных импульсов между отделами мозга. Анализ МРТ 12 тысяч человек подтвердил, что лишний вес меняет структуру проводящих путей.

«Повреждение белого вещества замедляет передачу сигналов. Это может отрицательно сказываться на мыслительных функциях», — говорит врач.

Изменения обратимы

Снижение массы тела может частично восстановить функции мозга и улучшить память. Это подтверждают результаты исследований с участием пациентов после бариатрической операции (уменьшение желудка). Через четыре месяца после начала лечения они стали лучше справляться с тестами.

Другое исследование, опубликованное в The European Journal of Obesity, подтвердило: на фоне диеты улучшается активность гиппокампа, и это положительно сказывается на эпизодической памяти.

Однако нужно помнить, что с возрастом пластичность мозга снижается. Поэтому коррекцию веса важно начинать как можно раньше.

«Снижение веса частично уменьшает последствия ожирения. Чем раньше начать борьбу с лишним весом, тем больше шансов восстановить мыслительные функции и предотвратить необратимые последствия для мозга», — резюмирует Андрей Костиков.

Главное: лишний вес может быть угрозой для здоровья мозга

Ожирение запускает процессы воспаления и физического уменьшения объёма тканей мозга. Современные данные подтверждают, что изменения в мозге у пациентов с лишним весом могут напоминать изменения при нейродегенеративных заболеваниях. Однако своевременная коррекция веса позволяет частично восстановить функции памяти и внимания.

Текст проверил Андрей Костиков, врач-терапевт, кардиолог, стаж 3 года.

