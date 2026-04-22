Лекарство от давления неожиданно оказалось эффективно против супербактерии

Евгений Добронравов

По разным данным, от инфекций, вызванных супербактериями, ежегодно погибают более миллиона человек во всём мире.

© bigmir81/123rf.com

Один из самых опасных врагов — метициллин-резистентный стафилококк Staphylococcus aureus (MRSA). Эта супербактерия давно вышла за пределы больниц и становится причиной пневмонии, заражения крови и трудноизлечимых кожных инфекций. Проблема в том, что MRSA образует защитные биоплёнки, которые делают её невидимой для иммунитета и большинства антибиотиков.

Работа опубликована в журнале Nature Communications. Учёные из Хьюстонского методистского госпиталя под руководством доктора Элефтериоса Милонакиса протестировали существующие лекарства в поисках альтернативного способа атаки: разрабатывать лекарства с нуля, особенно антибиотики, долго и дорого. Выбор пал на кандесартана цилексетил (CС) — недорогое и широко распространённое средство от высокого давления.

В лабораторных испытаниях команда под руководством доктора Нагендрана Тармалингама проверила действие препарата на культурах MRSA. Результат превзошёл ожидания: лекарство разрушало клеточную мембрану бактерии, нарушало её обмен веществ и, что важнее, подавляло образование биоплёнок, делая супербактерию уязвимой.

Поскольку кандесартан уже одобрен и безопасен, его использование против MRSA может начаться значительно быстрее и будет более дешёвым, чем создание нового антибиотика. Учёные предполагают, что это открытие даст врачам неожиданное, но эффективное оружие против инфекций, которые сегодня почти невозможно вылечить.

