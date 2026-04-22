Врачи рассказали о болезни, которая угрожает каждой третьей женщине 50+

Остеопороз развивается незаметно и заявляет о себе лишь в момент перелома. Однако его развитие можно замедлить. Разобрались, что делает кости хрупкими и как защититься от опасных травм.

Остеопороз — болезнь, при которой снижается плотность костной ткани. Из-за этого кости становятся хрупкими и легко ломаются. Переломы могут быть от падений и даже неловких движений.

Поскольку костная масса достигает своего пика к 25–30 годам, а затем постепенно начинает снижаться, профилактика становится критически важной уже в среднем возрасте. Особенно это касается женщин после менопаузы, когда плотность костей резко падает из-за снижения уровня эстрогенов.

Кто в группе риска

Есть определённые факторы риска остеопороза, которые значительно ускоряют потерю костной массы и ухудшение структуры костной ткани.

Пол и возраст

Это ключевые факторы. Женщины страдают остеопорозом гораздо чаще мужчин. Это связано с тем, что женские кости изначально менее массивны, а в период менопаузы уровень эстрогенов (гормонов, защищающих кости) резко падает, что приводит к быстрой потере костной массы.

Наследственность

Крупный метаанализ, опубликованный в Osteoporosis International, показывает: если у ваших родителей, бабушек или дедушек были переломы шейки бедра, то предрасположенность к хрупкости костей выше.

Гормональные изменения

На здоровье скелета влияют не только половые гормоны, но и гормоны:

щитовидной железы,

паращитовидных желёз,

надпочечников.

Длительный приём некоторых лекарств (например, глюкокортикоидов) — тоже серьёзный фактор риска.

Малоподвижный образ жизни

Физическая нагрузка играет важную роль в поддержании костной плотности. Без физической активности организму незачем поддерживать высокую плотность скелета. Так кости начинают истончаться.

Питание и привычки

Остеопорозу способствуют:

дефицит кальция,

нехватка витамина D,

строгие диеты,

низкий индекс массы тела (ИМТ < 18.5),

курение,

злоупотребление алкоголем.

Как снизить риски

Профилактика остеопороза — комплексная мера. Вот основные рекомендации, которые помогут сохранить кости крепкими.

Питание

Правильное питание при остеопорозе стоит на двух столпах:

Кальций. Это ключевой минерал, необходимый для поддержания костной ткани. Его источник — молочные продукты, кунжут, орехи и листовая зелень.

Это ключевой минерал, необходимый для поддержания костной ткани. Его источник — молочные продукты, кунжут, орехи и листовая зелень. Витамин D. Он нужен для усвоения кальция. Содержится в жирной рыбе и яичных желтках, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света.

Важно ограничить потребление соли. Метаанализ, опубликованный в журнале Frontiers in Endocrinology, показал, что повышенное потребление соли у женщин после менопаузы способствует ускоренной потере кальция.

Физическая активность

Кости становятся прочнее, когда они испытывают нагрузку. Лучшие упражнения для профилактики остеопороза — ходьба, танцы, подъём по лестнице. Физическая активность стимулирует работу остеобластов — клеток, создающих новую костную ткань. Главное условие — регулярность и постепенное увеличение интенсивности занятий.

Лекарства

Если диеты недостаточно, врач может назначить препараты для профилактики остеопороза. Чаще всего это комплексы с витамином D и кальцием. Медикаментозная поддержка особенно важна для женщин в постменопаузе и людей, уже имеющих признаки снижения костной плотности.

Важно. Бесконтрольный приём кальция может привести к проблемам с почками или сосудами, поэтому дозировку должен подбирать специалист на основе анализов.

Образ жизни

Важно полностью отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Эти привычки нарушают кровоснабжение костей и гормональный фон.

Не менее важна безопасность дома. Обеспечьте хорошее освещение, чтобы избежать падений. А в ванной и на других скользких поверхностях постелите специальные коврики на присосках, чтобы не поскользнуться.

Регулярная диагностика: обнаружить проблему вовремя

Поскольку потеря костной массы происходит незаметно (без симптомов), профилактические обследования — главный способ вовремя обратить внимание на опасность. Денситометрия — быстрое и безболезненное сканирование, которое позволяет с высокой точностью измерить минеральную плотность кости.

Кому и как часто нужно проходить обследование

Женщинам после 65 и мужчинам после 70 лет. В зависимости от результатов, врач скажет, с какой частотой нужно проводить такие исследования.

Женщинам в период менопаузы и мужчинам старше 50 лет обследование необходимо, если есть дополнительные факторы риска (курение, случаи переломов в семье, приём глюкокортикоидов или низкий индекс массы тела).

При выявленной патологии врач может назначить повторное исследование через 6–12 месяцев для контроля динамики и эффективности лечения.

Своевременный мониторинг позволяет замедлить прогрессирование и снизить риск осложнений, когда кости ещё можно укрепить без сложных лекарственных схем.

Главное о профилактике остеопороза

Профилактика остеопороза начинается с баланса кальция и витамина D в рационе и регулярной физической активности. Кости нуждаются в тренировке не меньше, чем мышцы, поэтому ходьба и силовые упражнения должны стать частью образа жизни.

Главное коварство болезни — в её бессимптомности, поэтому после 50–60 лет критически важно проходить денситометрию. Помните, что остеопороз гораздо легче предотвратить или остановить на ранней стадии, чем восстанавливать костную ткань после перелома.

