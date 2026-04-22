Врачи рассказали о болезни, которая угрожает каждой третьей женщине 50+

Как снизить риск остеопороза: эффективная профилактика, питание и упражнения
Остеопороз развивается незаметно и заявляет о себе лишь в момент перелома. Однако его развитие можно замедлить. Разобрались, что делает кости хрупкими и как защититься от опасных травм.
Остеопороз — болезнь, при которой снижается плотность костной ткани. Из-за этого кости становятся хрупкими и легко ломаются. Переломы могут быть от падений и даже неловких движений.
Поскольку костная масса достигает своего пика к 25–30 годам, а затем постепенно начинает снижаться, профилактика становится критически важной уже в среднем возрасте. Особенно это касается женщин после менопаузы, когда плотность костей резко падает из-за снижения уровня эстрогенов.
Кто в группе риска
Есть определённые факторы риска остеопороза, которые значительно ускоряют потерю костной массы и ухудшение структуры костной ткани.
Пол и возраст
Это ключевые факторы. Женщины страдают остеопорозом гораздо чаще мужчин. Это связано с тем, что женские кости изначально менее массивны, а в период менопаузы уровень эстрогенов (гормонов, защищающих кости) резко падает, что приводит к быстрой потере костной массы.
Наследственность
Крупный метаанализ, опубликованный в Osteoporosis International, показывает: если у ваших родителей, бабушек или дедушек были переломы шейки бедра, то предрасположенность к хрупкости костей выше.
Гормональные изменения
На здоровье скелета влияют не только половые гормоны, но и гормоны:
- щитовидной железы,
- паращитовидных желёз,
- надпочечников.
Длительный приём некоторых лекарств (например, глюкокортикоидов) — тоже серьёзный фактор риска.
Малоподвижный образ жизни
Физическая нагрузка играет важную роль в поддержании костной плотности. Без физической активности организму незачем поддерживать высокую плотность скелета. Так кости начинают истончаться.
Питание и привычки
Остеопорозу способствуют:
- дефицит кальция,
- нехватка витамина D,
- строгие диеты,
- низкий индекс массы тела (ИМТ < 18.5),
- курение,
- злоупотребление алкоголем.
Как снизить риски
Профилактика остеопороза — комплексная мера. Вот основные рекомендации, которые помогут сохранить кости крепкими.
Питание
Правильное питание при остеопорозе стоит на двух столпах:
- Кальций. Это ключевой минерал, необходимый для поддержания костной ткани. Его источник — молочные продукты, кунжут, орехи и листовая зелень.
- Витамин D. Он нужен для усвоения кальция. Содержится в жирной рыбе и яичных желтках, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света.
Важно ограничить потребление соли. Метаанализ, опубликованный в журнале Frontiers in Endocrinology, показал, что повышенное потребление соли у женщин после менопаузы способствует ускоренной потере кальция.
Кальций после 50: суточная норма, продукты и рекомендации врача
Физическая активность
Кости становятся прочнее, когда они испытывают нагрузку. Лучшие упражнения для профилактики остеопороза — ходьба, танцы, подъём по лестнице. Физическая активность стимулирует работу остеобластов — клеток, создающих новую костную ткань. Главное условие — регулярность и постепенное увеличение интенсивности занятий.
Лекарства
Если диеты недостаточно, врач может назначить препараты для профилактики остеопороза. Чаще всего это комплексы с витамином D и кальцием. Медикаментозная поддержка особенно важна для женщин в постменопаузе и людей, уже имеющих признаки снижения костной плотности.
Важно. Бесконтрольный приём кальция может привести к проблемам с почками или сосудами, поэтому дозировку должен подбирать специалист на основе анализов.
Образ жизни
Важно полностью отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Эти привычки нарушают кровоснабжение костей и гормональный фон.
Не менее важна безопасность дома. Обеспечьте хорошее освещение, чтобы избежать падений. А в ванной и на других скользких поверхностях постелите специальные коврики на присосках, чтобы не поскользнуться.
Тихая болезнь костей: как лечить остеопороз
Регулярная диагностика: обнаружить проблему вовремя
Поскольку потеря костной массы происходит незаметно (без симптомов), профилактические обследования — главный способ вовремя обратить внимание на опасность. Денситометрия — быстрое и безболезненное сканирование, которое позволяет с высокой точностью измерить минеральную плотность кости.
Кому и как часто нужно проходить обследование
Женщинам после 65 и мужчинам после 70 лет. В зависимости от результатов, врач скажет, с какой частотой нужно проводить такие исследования.
Женщинам в период менопаузы и мужчинам старше 50 лет обследование необходимо, если есть дополнительные факторы риска (курение, случаи переломов в семье, приём глюкокортикоидов или низкий индекс массы тела).
При выявленной патологии врач может назначить повторное исследование через 6–12 месяцев для контроля динамики и эффективности лечения.
Своевременный мониторинг позволяет замедлить прогрессирование и снизить риск осложнений, когда кости ещё можно укрепить без сложных лекарственных схем.
Главное о профилактике остеопороза
Профилактика остеопороза начинается с баланса кальция и витамина D в рационе и регулярной физической активности. Кости нуждаются в тренировке не меньше, чем мышцы, поэтому ходьба и силовые упражнения должны стать частью образа жизни.
Главное коварство болезни — в её бессимптомности, поэтому после 50–60 лет критически важно проходить денситометрию. Помните, что остеопороз гораздо легче предотвратить или остановить на ранней стадии, чем восстанавливать костную ткань после перелома.
