Бляшки в сосудах — одна из самых распространённых угроз для сердечно-сосудистой системы. Они могут годами никак себя не проявлять, пока не приводят к серьёзным последствиям — от ухудшения кровообращения до инфаркта или инсульта. Вот факты, которые важно знать каждому, кто заботится о здоровье сосудов.

Бляшки могут годами развиваться незаметно

Атеросклеротические бляшки формируются постепенно и часто начинают расти ещё в молодом возрасте. Организм долго компенсирует ухудшение кровотока, поэтому человек может не ощущать никаких изменений. Именно эта тихая стадия делает проблему особенно опасной. Первые симптомы появляются уже когда сосуд заметно сужен.

У бляшки сложная структура

Они состоят не только из жировых отложений, но и из соединительной ткани, клеток воспаления и кальция. Со временем она становится плотной и буквально встраивается в стенку сосуда. Из-за этого он теряет эластичность и хуже реагирует на нагрузку. Процесс напоминает постепенное «окаменение» артерии.

Главная угроза — не размер, а нестабильность

Даже небольшая бляшка может быть опаснее крупной, если она воспаляется и становится склонной к разрыву. При повреждении запускается образование тромба. Он может полностью перекрыть кровоток за считанные минуты. Именно так чаще всего происходят инфаркты и инсульты.

Врач рассказал, можно ли очистить сосуды при бляшках в сонных артериях

Образ жизни влияет на скорость роста бляшек

Факторы образа жизни, включая питание, низкую физическую активность и курение, связаны с развитием атеросклероза. В то же время регулярное движение, контроль давления и питания помогают замедлить процесс. В некоторых случаях бляшки могут стабилизироваться и стать менее опасными. Поэтому образ жизни влияет на сердечно-сосудистый риск, как и генетика

Их можно обнаружить задолго до осложнений

Современная диагностика позволяет выявить бляшки ещё до появления симптомов. Для этого используют УЗИ сосудов (например, сонных артерий) и анализы на липидный профиль. Такие обследования помогают оценить не только наличие бляшек, но и риск их опасных осложнений. Ранняя диагностика значительно снижает вероятность инфаркта и инсульта.

Статины не чистят сосуды, но стабилизируют бляшки

Статины — это препараты, которые снижают уровень «плохого» холестерина в крови и тем самым замедляют рост бляшек. Вопреки популярному мифу, они не растворяют уже образовавшиеся отложения, но делают их более плотными и устойчивыми к разрыву. Это снижает риск образования тромбов и, как следствие, инфаркта или инсульта. Именно поэтому их назначают при высоком сердечно-сосудистом риске даже если нет симптомов.

