Учёные рассказали, кому грозит аллергия во зрослом возрасте

Многие привыкли считать, что аллергия появляется только в детстве. Однако иммунная система может объявить войну некоторым продуктам или растениям в любом возрасте. Разобрались, что заставляет иммунитет радикально менять настройки и можно ли этого избежать.

Короткий ответ: аллергия может развиться в любом возрасте.

Почему это происходит?

Как объясняет Американская академия аллергии, астмы и иммунологии, аллергии обычно развиваются со временем, а не присутствуют с рождения. Хотя многие её виды проявляются ещё в детстве, во взрослом возрасте она тоже проявляется довольно часто. Например, у 20% пациентов с поллинозом (аллергией на пыльцу) симптомы появились после 20 лет. Почему так происходит, точно неизвестно. Вероятно, это сложный и длительный процесс, который зависит от нескольких факторов.

Повторное воздействие (сенсибилизация): Аллергия не возникает при первом контакте. Организм должен сначала запомнить аллерген. Обычно аллергическая реакция развивается после периода сенсибилизации — повторных контактов с аллергеном. Как объясняют эксперты Harvard Health, вы можете годами жить с собакой или есть арахис, но в какой-то момент иммунная система переходит порог чувствительности и начинает принимать безобидные вещества за угрозу. Например, таким образом может развиваться аллергия на морепродукты, которая часто впервые появляется у взрослых.

Реакция на лекарства. Это один из самых частых видов аллергии, развивающихся именно у взрослых. Даже если человек раньше хорошо переносил лекарство, при очередном приёме у него может проявиться аллергическая реакция. Обычно это происходит в возрасте от 20 до 49 лет.

Перекрёстная реактивность. Это одна из причин появления пищевой аллергии у взрослых. Если у человека уже есть аллергия на пыльцу (например, берёзы), его организм может начать реагировать на похожие белки в продуктах, например, яблоках.

Изменения в иммунной системе. После вирусных заболеваний, сильного стресса или гормональных перестроек (например, во время беременности или менопаузы), иммунный ответ может измениться, что иногда может влиять на иммунный ответ и течение аллергии.

Экологические и географические изменения. Переезд в новый регион иногда становится триггером. Человек сталкиваетесь с новыми видами пыльцы, к которым иммунитет не привык их воспринимает как потенциально опасные.

Есть хорошие новости, динамичность иммунной системы работает в обе стороны. Поэтому с возрастом аллергия может как появиться, так исчезнуть. Статистика показывает, что примерно 25% детей перерастают аллергию на молоко, сою, яйца и пшеницу. Правда, аллергия, возникшая во взрослом возрасте, реже проходит со временем

