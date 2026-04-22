Как военная пропаганда породила миф о пользе моркови для глаз

Миф о том, что черника или морковка лечат близорукость, — один из самых живучих в медицине. Разобрались, почему овощи и ягоды не заменят лазерную коррекцию и причём здесь военная пропаганда XX века.

По одной из версий, миф, что морковь улучшает зрение, зародился во время Второй мировой войны. Когда английские пилоты начали подозрительно метко сбивать немецкие самолеты в полной темноте, власти Великобритании пустили слух: всё дело в порциях морковки в рационе летчиков.

На самом деле это была дезинформация. Британцы хотели скрыть от разведки появление новейших радаров, которые помогали находить и сбивать самолёты. Вскоре стало очевидно, что дело совсем не в моркови, но миф уже ушёл в народ.

Что говорит современная наука

При близорукости свет фокусируется не на сетчатке, а перед ней, из-за чего картинка перед глазами расплывается. Как правило, такое бывает из-за изменения формы глазного яблока, когда оно становится более вытянутым.

Американская академия офтальмологов подтверждает, витамин А (бета-каротин, которого много в моркови — предшественник витамина А) необходим для поддержания здоровья глаз. Однако он не может вернуть глазному яблоку нужную форму и исправить рефракционные нарушения, такие как близорукость.

К тому же, получить витамин А можно из других источников. Заставлять себя есть морковку необязательно. Почти вся листовая зелень и ярко окрашенные овощи, а ещё молочные продукты и рыба тоже содержат производные витамина А.

А что насчёт черники?

Ещё в этих ягодах есть антоцианы, а ещё лютеин и зеаксантин — особые пигменты, которые защищают растения от избыточного количества солнечного света. Роль этих веществ для здоровья глаз всё ещё изучается. Учёные полагают, что они поглощают вредный для зрения синий свет и деактивируют активные формы кислорода. Однако нет убедительных доказательств, что черника улучшает остроту зрения. Даже наоборот: небольшое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало, что эффект добавок с черникой для зрения сопоставим с плацебо. Исследование, опубликованное в журнале Американского химического общества, также подтвердило, что черника не даёт убедительного улучшения ночного зрения, а её эффект восстановления зрения после искусственного ослепления малозначителен.

Это не значит, что овощи, фрукты и ягоды не важны для глаз. Они не могут исправить уже существующую близорукость, но важны для питания сетчатки и защиты глаз в целом. Их нужно включать в рацион, но не обязательно зацикливаться на моркови и чернике.

