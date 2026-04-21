Учёные выяснили, кому вредно отсыпаться на выходных

Новое исследование показало, что попытка отоспаться за всю неделю в субботу и воскресенье связана с менее благоприятными показателями метаболического здоровья.

Учёные хотели понять, связана ли продолжительность сна в будние и выходные дни с метаболическим здоровьем. Особый интерес вызывала популярная привычка спать меньше в течение рабочей недели и навёрстывать часы в выходные.

Исследователи из Университета Наньтун в Китае проанализировали данные почти 24 000 взрослых участников (51% мужчин в возрасте от 20 до 80 лет) из Национального обследования состояния здоровья и питания США (NHANES) за 2009–2023 годы. Участники сообщали о том, сколько они спят в будни и (начиная с 2017 года) в выходные. Оказалось, что почти половина (48%) спит дольше на выходных.

Инсулинорезистентность оценивали с помощью расчётного показателя eGDR (estimated glucose disposal rate). Этот маркер косвенно отражает чувствительность к инсулину и рассчитывается на основе клинических показателей, включая антропометрию, артериальное давление и уровень гликированного гемоглобина. Чем выше eGDR, тем лучше чувствительность к инсулину.

Оптимальная продолжительность сна в будни для обмена веществ составила примерно 7 с половиной часов. Сон менее или более этого порога может влиять на инсулинорезистентность.

Выходные помогают не всем. Если в будни спать мало (меньше 7,5 часа), дополнительные 1–2 часа сна на выходных действительно полезны для контроля глюкозы. Если же спать нормально (7,5 часа и больше), то дополнительный сон на выходных не приносит пользы, а избыточный (более 2 дополнительных часов) даже ухудшает метаболический контроль.

Несмотря на интересные результаты, учёные и независимые эксперты призывают интерпретировать их с осторожностью по нескольким причинам:

Причинно-следственные связи не установлены. Дизайн исследования — поперечный срез (cross-sectional). Это значит, что исследователи зафиксировали связь в один момент времени, но не могут доказать, что именно режим сна вызывает инсулинорезистентность. Возможна и обратная связь: например, метаболические нарушения сами по себе могут влиять на сон.

Данные о сне — самоотчёты. Участники сами сообщали, сколько они спали, а не проходили объективное измерение (например, актиграфию или полисомнографию). Люди склонны ошибаться или преувеличивать.

Показатель eGDR — не прямой, а суррогатный маркер чувствительности к инсулину.

