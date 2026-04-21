Учёные рассказали, как выйти из «пищевой комы»

Евгений Добронравов

За желанием прилечь на минутку после плотного обеда стоят сложные биологические механизмы. Учёные называют это «постпрандиальной сонливостью». Разобрались, полезно ли спать после еды и что делать, если «пищевая кома» мешает работе.

Почему после еды хочется спать?

Желание вздремнуть после обеда — это нормальная физиологическая реакция, а не признак лени. Современная наука выделяет три основные причины этого состояния.

  • Режим «отдохни и перевари». После еды активизируется парасимпатическая нервная система. Она замедляет сердечный ритм и расслабляет мышцы, направляя ресурсы организма на пищеварение.
  • Энергетические качели. Когда человек ест, уровень глюкозы в крови повышается, а затем под воздействием инсулина начинает снижаться. Этот процесс часто сопровождается временным упадком сил. Исследователи из Harvard Health отмечают, что особенно сильно этот эффект проявляется после простых углеводов (сладкое, белая мука) и больших порций.
  • Нейрогормональные сигналы. Сытость запускает выработку гормонов, которые взаимодействуют с центрами сна в мозге. Согласно исследованиям, если голод стимулирует бодрствование для поиска еды, то насыщение подаёт мозгу сигнал о том, что пора отдохнуть.

Это нормально?

В большинстве случаев — да. Постпрандиальная сонливость обычно наступает через 30–60 минут после еды и проходит сама. Американская академия медицины сна считает это в большинстве случаев нормальной физиологической реакцией, если не мешает повседневной жизни.

Насторожиться стоит, если «пищевая кома» становится патологической. В группе риска находятся люди с сахарным диабетом 2-го типа, ожирением или метаболическим синдромом. Также врачи Cleveland Clinic предупреждают: если вы чувствуете сильную сонливость, не садитесь за руль — лучше сделать короткий перерыв.

Как справиться с сонливостью?

Чтобы не выпадать из рабочего ритма, специалисты рекомендуют:

  • Дробить порции: частые и небольшие перекусы меньше нагружают систему пищеварения.
  • Следить за гликемическим индексом: сложные углеводы (цельнозерновые продукты) дают более стабильную энергию.
  • Двигаться: 15-минутная прогулка после еды хорошо снимает сонливость.
  • Вздремнуть: если есть возможность, поспите 20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить силы и не сбить режим.

Сонливость после еды — это естественная реакция организма. Её можно считать вариантом нормы, если состояние длится недолго и не мешает повседневной жизни.

