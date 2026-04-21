Учёные рассказали, как выйти из «пищевой комы»

За желанием прилечь на минутку после плотного обеда стоят сложные биологические механизмы. Учёные называют это «постпрандиальной сонливостью». Разобрались, полезно ли спать после еды и что делать, если «пищевая кома» мешает работе.

Почему после еды хочется спать?

Желание вздремнуть после обеда — это нормальная физиологическая реакция, а не признак лени. Современная наука выделяет три основные причины этого состояния.

Режим «отдохни и перевари».

После еды активизируется парасимпатическая нервная система. Она замедляет сердечный ритм и расслабляет мышцы, направляя ресурсы организма на пищеварение. Энергетические качели. Когда человек ест, уровень глюкозы в крови повышается, а затем под воздействием инсулина начинает снижаться. Этот процесс часто сопровождается временным упадком сил. Исследователи из Harvard Health отмечают, что особенно сильно этот эффект проявляется после простых углеводов (сладкое, белая мука) и больших порций.

Нейрогормональные сигналы. Сытость запускает выработку гормонов, которые взаимодействуют с центрами сна в мозге. Согласно исследованиям, если голод стимулирует бодрствование для поиска еды, то насыщение подаёт мозгу сигнал о том, что пора отдохнуть.

Это нормально?

В большинстве случаев — да. Постпрандиальная сонливость обычно наступает через 30–60 минут после еды и проходит сама. Американская академия медицины сна считает это в большинстве случаев нормальной физиологической реакцией, если не мешает повседневной жизни.

Насторожиться стоит, если «пищевая кома» становится патологической. В группе риска находятся люди с сахарным диабетом 2-го типа, ожирением или метаболическим синдромом. Также врачи Cleveland Clinic предупреждают: если вы чувствуете сильную сонливость, не садитесь за руль — лучше сделать короткий перерыв.

Как справиться с сонливостью?

Чтобы не выпадать из рабочего ритма, специалисты рекомендуют:

Дробить порции: частые и небольшие перекусы меньше нагружают систему пищеварения.

частые и небольшие перекусы меньше нагружают систему пищеварения. Следить за гликемическим индексом: сложные углеводы (цельнозерновые продукты) дают более стабильную энергию.

сложные углеводы (цельнозерновые продукты) дают более стабильную энергию. Двигаться: 15-минутная прогулка после еды хорошо снимает сонливость.

15-минутная прогулка после еды хорошо снимает сонливость. Вздремнуть: если есть возможность, поспите 20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить силы и не сбить режим.

Сонливость после еды — это естественная реакция организма. Её можно считать вариантом нормы, если состояние длится недолго и не мешает повседневной жизни.

