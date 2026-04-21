Почему вам нравится хрустеть пальцами и до чего доведёт эта привычка

Многих в детстве пугали: «Не хрусти пальцами — в старости будет артрит». Звучит логично: резкий звук ассоциируется с трением костей. Разобрались, откуда на самом деле появляется характерный щелчок и какие могут быть последствия.

© Freepik

Откуда берётся звук

По разным данным, регулярно хрустят пальцами 25-45% людей. Это может быть привычкой, которая помогает снять стресс и сосредоточиться. Или попыткой снять напряжение с кистей, например после работы за компьютером. Растяжение временно увеличивает подвижность суставов, уменьшая субъективное чувство скованности.

Вопреки мифам, это не хруст костей и не трение связок. Внутри полости суставов находится синовиальная жидкость, она работает как смазка между суставными хрящами. В этой жидкости растворены газы, в основном углекислый. Когда сустав растягивается, давление в синовиальной жидкости падает и растворенный в неё газ собирается в пузырьки, которые лопаются с характерным щелчком. Это называется кавитацией.

Артрит: есть ли связь?

Научное сообщество, в частности Гарвардская медицинская школа (Harvard Health Publishing) даёт однозначный ответ: хруст пальцев не приводит к артриту.

Самое известное доказательство предоставил калифорнийский врач Дональд Унгер. Он провел на себе эксперимент длиной в 60 лет: каждый день он хрустел суставами только на левой руке, а правую не трогал. Спустя шесть десятилетий он обследовал обе кисти. Разницы в состоянии суставов на обеих кистях не было, также как и признаков артрита. За это открытие он даже получил Шнобелевскую премию — шуточный аналог Нобелевской премии. Её дают за открытия, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься».

Позже более масштабные клинические исследования подтвердили: распространённость артрита среди любителей хрустеть пальцами и тех, кто этого избегает, практически одинакова. Но есть подвох. Частое и сильное растяжение суставов может ослабить силу хвата, то есть кисть станет слабее. Также хруст пальцами может привести к травмам. В медицинской литературе описано как минимум два таких случая.

Вердикт: если привычка хрустеть пальцами помогает снять напряжение в руках — можно хрустеть. Артрита из-за этого не будет. Но не переусердствуйте, иначе есть риск получить травму или функциональные нарушения кисти.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.