Учёные выяснили, какая черта характера ведёт к алкоголизму

Исследователи из Бельгии и Италии провели 23-летнее наблюдение, чтобы понять, как личность влияет на риск алкогольной зависимости.

Выяснилось, что необходимое условие формирования зависимости — это не общительность или эмоциональность, как можно было бы предположить, а добросовестность. Под ней авторы понимают способность быть организованным, ответственным, дисциплинированным и выполнять обещания.

Высокий уровень добросовестности был связан с низкой вероятностью проблем, но не исключал их полностью. А вот люди с низкой добросовестностью попали в группу риска с детства и до взрослого возраста.

Исследование опубликовано в журнале Addiction. За участниками следили в четырёх возрастах: примерно в 8 лет, 16 лет, 22 года и 30 лет. Личность оценивали с помощью опросников, а проблемы с алкоголем в 30 лет измеряли специальным тестом.

Оказалось, что если человек в детстве или юности показывал низкие результаты по добросовестности, то во взрослом возрасте у него с большой вероятностью развивалось проблемное употребление алкоголя. Другие черты характера (экстраверсия, доброжелательность, эмоциональная стабильность) не были необходимыми условиям.

У исследования есть важные ограничения. Во-первых, в нём участвовали только жители одной области Бельгии, поэтому выводы могут не подходить для других стран. Во-вторых, все данные основаны на личных опросах, а не на объективных измерениях. В-третьих, результаты для самого младшего взрослого возраста оказались не совсем устойчивыми — при небольшой смене расчётов связь пропадала.

Тем не менее авторы считают, что их открытие может помочь в профилактике. Возможно, стоит обращать особое внимание на детей с низкой добросовестностью и помогать им развивать самодисциплину — это может снизить риск алкогольных проблем в будущем.