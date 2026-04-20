Учёные выяснили, что происходит с телом в самый интимный момент

Оргазм часто описывают как эмоциональный пик удовольствия, но с точки зрения физиологии это куда более сложное состояние. В этот момент меняется работа мозга, нервной системы, мышц и гормонов Вот пять фактов, которые опираются на научные исследования.

© sirawit99/iStock.com

Оргазм — это не одна вспышка в мозге, а работа целой сети

Современные обзоры и нейровизуализационные исследования показывают, что во время оргазма задействуются сразу несколько зон мозга: сенсорные, моторные, эмоциональные и связанные с системой вознаграждения. Поэтому за оргазм отвечает не одна зона в мозге, а распределённая нейронная сеть, которая координирует телесные ощущения, возбуждение и кульминацию.

У мужчин оргазм и эякуляция — это разные процессы

В мужской физиологии эти явления часто происходят почти одновременно, поэтому в быту их принимают за одно и то же. Но клинические обзоры подчёркивают, что оргазм и эякуляция — разные физиологические процессы: возможен оргазм без эякуляции, а нарушения последней не всегда означают отсутствие оргазма. Это важное различие для урологии и сексологии.

Хотя мужской и женский оргазм различаются, у них есть общая физиологическая основа

Общими для обоих полов считаются активация вегетативной нервной системы, нарастание мышечного напряжения, изменения сердечного ритма и участие ритмических сокращений мышц тазового дна. Именно поэтому с физиологической точки зрения оргазм — это не только субъективное переживание, но и измеряемая телесная реакция. При этом конкретные механизмы и проявления у мужчин и женщин различаются.

Для оргазма описан обезболивающий эффект

Классические эксперименты с участием женщин выявили, что при генитальной стимуляции повышаются порог обнаружения боли и переносимость болевых ощущений. Это связывают с активацией центральных механизмов обезболивания и изменением обработки болевых сигналов во время сексуальной стимуляции и оргазма. Однако эффект у разных людей может отличаться.

Сигналы от гениталий могут идти к головному мозгу в обход спинного

Нормальная сенсорная передача при сексуальной стимуляции в основном связана со спинальными путями. Однако в одном исследовании у женщин с полной травмой спинного мозга фМРТ показала, что вагинально-цервикальная стимуляция и оргазм всё же сопровождались активацией мозга. Авторы предположили, что в этих случаях возможен альтернативный путь передачи сигнала — через блуждающий нерв, в обход повреждённого спинного мозга.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.