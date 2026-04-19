Учёные приблизились к разгадке видений во время клинической смерти

Околосмертные переживания, о которых рассказывают пациенты после тяжёлых состояний, могут быть связаны с последними всплесками активности мозга. Исследователи считают, что именно эти процессы способны запускать яркие видения, чувство покоя и ощущение отделения от собственного тела.

Что именно описывают люди

Те, кто пережил клиническую смерть, рассказывают о похожих ощущениях. Среди самых частых — яркий свет, движение по туннелю, взгляд на своё тело со стороны, абсолютное спокойствие и будто бы мгновенный обзор собственной жизни. Учёные отмечают, что такие рассказы встречаются у тысяч людей и повторяются слишком часто, чтобы их игнорировать.

По данным одного исследования, про околосмертный опыт рассказывают 15% людей, переживших травму или остановку сердца. Подобные истории описывали в разных культурах и эпохах — от древнего Китая до Африки XIX века.

Что происходит в мозге в последние минуты

Одна из версий сегодня связана с работой мозга в момент тяжёлого кризиса. В 2024 году исследователи из Мичиганского университета изучили записи мозговой активности четырёх умирающих пациентов и заметили, что у двух из них после решения об отключении жизнеобеспечения возник резкий всплеск активности. Причём он затронул зоны, которые связывают с сознанием и обработкой ощущений. Другими словами, мозг в последние моменты может не просто угасать, а, наоборот, кратко переходить в очень активное состояние.

Нейропсихолог Шарлотта Марсьяль, которая исследует тему околосмертных переживаний, назвала эти данные очень важными. По её словам, такой всплеск активности может объяснять, почему люди описывают настолько яркие и сложные переживания и образы. Однако есть важная оговорка: пациенты из этого исследования не выжили, а значит, рассказать о собственных ощущениях не смогли.

Почему возникают свет, туннель и чувство покоя

Есть и другая линия исследований о химических процессах в умирающем мозге. В опытах на животных учёные увидели мощный выброс веществ, которые влияют на эмоции, восприятие и состояние, похожее на сон. Особенно заметным оказался рост серотонина. Его уровень в отдельных экспериментах поднимался в 20 раз всего за две минуты нехватки кислорода.

Именно поэтому специалисты допускают, что свет, туннель, чувство невесомости и необычайного умиротворения могут быть не «окном в загробный мир», а следствием работы мозга в экстремальной ситуации. Эту гипотезу косвенно поддерживают и исследования психоделиков, которые могут вызывать переживания, похожие на околосмертные.

После приёма подобных веществ участники заметно чаще сообщали о переживаниях, напоминающих околосмертный опыт. Их описания во многом совпадали с рассказами людей, переживших состояние на грани смерти. Это стало ещё одним косвенным аргументом в пользу того, что, возможно, сам организм запускает особую химию восприятия в момент смертельной угрозы.

Как околосмертный опыт влияет на психику

Есть множество документально зафиксированных случаев околосмертного опыта. Исследования показывают, что воспоминания об этом опыте обычно сохраняются у людей очень яркими и отчётливыми.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Humanistic Psychology, люди с околосмертным опытом сообщали о более выраженных личностных изменениях по сравнению с теми, кто пережил угрозу жизни без такого опыта. Авторы сравнили 53 человека, переживших такой опыт, с 27 участниками, которые тоже оказались в смертельно опасной ситуации, но не испытали ничего подобного. Оказалось, что у первой группы изменения были заметно сильнее, причём это подтверждали и их близкие. Чаще всего речь шла о росте эмпатии, ослаблении страха смерти, усилении веры в загробную жизнь, снижении привязанности к материальному, повышении самооценки и более глубоком интересе к духовным, природным и паранормальным явлениям. При этом чем глубже был сам опыт, тем масштабнее оказывались и последующие изменения.

Главное про околосмертные переживания

Видения на грани смерти могут быть связаны с коротким всплеском активности мозга. Типичные переживания включают яркий свет, туннель, чувство покоя, обзор жизни и ощущение выхода из тела. Важную роль может играть резкий выброс веществ, которые меняют эмоции и восприятие. При этом у части людей околосмертный опыт, по данным исследований, сопровождается и долгосрочными психологическими изменениями: снижением страха смерти, ростом эмпатии, усилением интереса к духовным вопросам, ослаблением привязанности к материальному и переоценкой жизненных ценностей.

Текст проверил врач-психиатр Станислав Попов, стаж 15 лет.

