Что скрывается за редкими аллергиями: ответ учёных

Аллергия в строгом понимании — это в подавляющем большинстве случаев реакция иммунной системы на чужеродный белок. Однако некоторые продукты или явления могут провоцировать похожие симптомы. Разобрались, бывает ли аллергия на холод, солнце и алкоголь.

Аллергия на холод

Сам холод нельзя назвать аллергеном. Однако он может спровоцировать похожий на аллергию иммунный ответ. При воздействии низких температур (холодный воздух, вода, лёд) в коже активизируются тучные клетки, которые выбрасывают гистамин — ключевое звено аллергической реакции. Это приводит к отёку, зуду и покраснению. В медицине такую реакцию на низкие температуры называют холодовой крапивницей, а в народе — аллергией на холод.

Как бороться: Основной метод — защита кожи (теплая одежда, жирные кремы-криопротекторы за 20 минут до выхода) и приём антигистаминных препаратов по назначению врача. Важно избегать резких перепадов температур.

Аллергия на солнце

Точный механизм до конца не изучен, но считается, что ультрафиолетовые лучи могут менять структуру белков, содержащихся в клетках кожи. Эти «обновленные» белки воспринимаются иммунной системой как чужеродные, поэтому в ответ организм запускает воспалительную реакцию как при аллергии. Состояние, когда после воздействия солнца на коже появляются волдыри или сыпь, называют фотодерматозом. Есть несколько их разновидностей, но чаще всего встречается полиморфный фотодерматоз.

Как бороться: Главная задача — защищаться от солнца. Важно использовать SPF-крем, носить закрытую одежду и не выходить на улицу в часы пиковой солнечной активности.

Аллергия на алкоголь

Истинная аллергия на этиловый спирт встречается крайне редко. В научной литературе описаны единичные случаи. Чаще всего люди сталкиваются с непереносимостью алкоголя. Это генетическая особенность, при которой организм не может переработать спирт.

В норме фермент алкогольдегидрогеназа (ADH) превращает этанол в ацетальдегид — токсичное вещество. А фермент альдегиддегидрогеназа (ALDH) расщепляет ацетальдегид до уксусной кислоты, которая затем выводится.

Примерно у 8% населения (особенно у людей восточноазиатского происхождения) отсутствует фермент ALDH. Их организм не может обезвредить ацетальдегид. В итоге он накапливается и вызывает токсическую реакцию (флеш-синдром), которую принимают за аллергию. При непереносимости алкоголя обычно краснеет лицо, возникает жар и учащается сердцебиение.

Важно. Истинная аллергия на этанол возникает редко, но возможна реакция на другие компоненты напитка. Например ароматизаторы, зерновые добавки или красители. Поэтом если симптомы усиливаются и появились трудности с дыханием, нужно вызвать скорую помощь.

Как бороться: Единственный надёжный способ — полный отказ от алкоголя.

Если после холода, солнца или алкоголя появляются симптомы, напоминающие аллергию, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу.

