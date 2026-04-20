Хирурги извлекли из желудка подростка килограмм волос

Врачи ожидали найти опухоль, но столкнулись с редким «Синдромом Рапунцель».

В клинику поступила 15-летняя девочка. Последние два месяца она жаловалась на снижение аппетита, боли в животе и рвоту, которая усиливалась после еды.

Врачей встревожил один факт, о котором сообщили родители девочки. Девочка страдала трихотилломанией и трихофагией: с 5-летнего возраста вырывала свои волосы и проглатывала их. Такое чаще всего встречается у девочек-подростков с психическими и эмоциональными расстройствами.

Анализы не выявили воспаления или инфекции. У пациентки была анемия, но в целом показатели были в норме. При пальпации живота врачи заметили крупное твёрдое образование от эпигастрии (верхняя центральная часть живота) до пупка. УЗИ и КТ брюшной полости выявили огромного образование в желудке. Оно заполняло дно желудка, двенадцатиперстную кишку и начальный отдел тонкой кишки. Эндоскопия подтвердила, что это гигантский трихобезоар — ком из волос и пищевых волокон. Врачи поставили диагноз «Синдром Рапунцель». Это редкая и тяжёлая форма трихобезоара, у которой есть свои особенности:

волосяной ком не ограничивается желудком, а имеет хвост (отсюда и название), который проходит через привратник и распространяется глубоко в тонкую кишку.

вызывает боли в животе, тошноту, рвоту, потерю веса и может привести к непроходимости кишечника или язве желудка.



Из-за внушительных размеров образования врачи решили делать лапаротомию с продольным разрезом передней стенки желудка. Во время операции они извлекли из желудка ком волос весом больше килограмма и размером 25×11 сантиметров.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На шестой день пациентку выписали. Семье рекомендовали обратиться к психиатру, чтобы помочь дочери избавиться от трихотилломании и трихофагии.

