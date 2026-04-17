Учёные нашли неожиданного виновника старения иммунитета. Им оказался белок MLKL, который, вопреки своему «смертельному» предназначению, не убивает стволовые клетки, а повреждает их митохондрии. Отключение этого белка позволило сохранить клетки молодыми даже в старости.

Учёные из Токийского университета и детского исследовательского госпиталя Святого Иуды сделали открытие, которое демонстрирует новый механизм старения кроветворных стволовых клеток. Они обнаружили, что белок, известный своей ролью в механизме самоуничтожения клеток, на самом деле вредит совершенно иначе. Вместо того чтобы убивать стволовые клетки крови, он постепенно нарушает работу митохондрий и снижает функциональность этих типов клеток.

Работа опубликована в Nature Communications. Исследователей ждал сюрприз, когда они начали эксперименты с лабораторными мышами. Обычно белок MLKL запускает процесс, называемый некроптозом, который приводит к гибели клеток. Но когда учёные удалили ген, отвечающий за этот белок, у стволовых клеток крови мышей не наблюдалось увеличения выживаемости или числа клеток, как можно было бы ожидать. Вместо этого признаки старения были значительно менее выражены, они дольше сохраняли «молодые» свойства даже после того, как животным вводили препараты, имитирующие возрастные повреждения.

Чтобы понять этот механизм, учёные провели серию экспериментов. Они использовали мышей с разными генетическими модификациями, подвергали их стрессу, похожему на воспаление или старение, и, главное, пересаживали их стволовые клетки другим мышам, чтобы увидеть, как хорошо те смогут заново построить всю систему крови. Оказалось, что в ответ на стресс белок MLKL взаимодействует с митохондриями — энергетическими станциями клетки — и нарушает их работу. Сама клетка при этом не погибает, но серьёзно повреждается. Она хуже делится, производит меньше лимфоцитов (главных защитников от инфекций) и переключается на выпуск других, менее полезных в старости типов клеток.

Когда же исследователи блокировали работу MLKL, стволовые клетки сохраняли свои свойства даже в старости или под воздействием сильного стресса. У них было меньше повреждений ДНК, они более сбалансированно производили разные типы иммунных клеток, а их митохондрии были меньше повреждены. Важно, что эти улучшения происходили без значимых изменений в экспрессии генов — белок действовал на уровне уже существующих структур, просто повреждая их.

Это открытие предлагает совершенно новый взгляд на старение. Оказывается, разные виды возрастного стресса — воспаление, повреждение ДНК, нагрузка на клетки — сходятся к одному и тому же белку, который затем нарушает работу митохондрий.

Авторы исследования считают, что в будущем появятся препараты, способные подавлять активность MLKL или защищать митохондрии. Такие препараты могли бы замедлять возрастные изменения стволовых клеток крови, что особенно важно для пожилых людей, а также для пациентов, проходящих химиотерапию.

Вместо того чтобы бороться с последствиями старения, станет возможным воздействовать на один из механизмов возрастных изменений, сохраняя клеточную энергию, и поддерживать функцию иммунной системы.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.