Кофе не спасет: 3 важных факта о низком давлении, которые вас удивят

Про опасность высокого давления пишут много. А вот о гипотонии говорят меньше, хотя она часто дает о себе знать сразу. Разбираем три факта о низком давлении, которые помогают понять его лучше.

При гипотонии важны не столько цифры, сколько симптомы

Низкое давление само по себе ещё не значит, что с организмом что-то не так. У некоторых людей это просто их особенность. Поэтому врачи смотрят не только на цифры на тонометре, а прежде всего на самочувствие. Если вместе с низким давлением появляются слабость, головокружение, потемнение в глазах, предобморочное состояние или обмороки, тогда это уже требует внимания. А если человек чувствует себя нормально, лечение может и не понадобиться.

Этим гипотония заметно отличается от гипертонии. Высокое давление может долго никак не ощущаться, но при этом постепенно вредить сосудам. Низкое давление, наоборот, чаще всего ощущается сразу — например, когда человек резко встает, долго стоит, плотно поел или просто выпил мало воды. Поэтому врачу важны не только показатели, но и вся картина целиком: в какой момент становится хуже, связано ли это с подъёмом с кровати, едой, обезвоживанием, приёмом лекарств или долгим стоянием на ногах.

Кофе не самый надёжный способ поднять давление

Кофеина может повышать давление, но у большинства людей эффект небольшой и непостоянный. По данным метаанализа, опубликованного в Clinical nutrition ESPEN, кофеин в среднем повышает артериальное давление примерно на 1.9 мм рт. ст. по систолическому и 1.7 мм рт. ст. по диастолическому. При этом у людей, которые пьют кофе регулярно, эффект часто становится слабее из-за частичной толерантности: организм адаптируется, и реакция на кофеин уже не такая выраженная. Именно поэтому чашка кофе может взбодрить, но далеко не всегда заметно меняет цифры на тонометре.

Кофеин действует прежде всего на нервную систему: он блокирует аденозиновые рецепторы, которые связаны с чувством усталости и сонливости. Поэтому после кофе человек действительно может почувствовать бодрость, прилив энергии и иногда заметить учащение пульса. Но субъективное ощущение, что стало легче, не всегда означает, что давление заметно поднялось.

Давление может падать после еды

Часть кровотока естественным образом перераспределяется к желудку и кишечнику, чтобы помочь пищеварению. В норме организм это компенсирует: сердце начинает работать чуть активнее, а сосуды в других участках тела слегка сужаются, чтобы давление оставалось стабильным. Однако если эта компенсация работает недостаточно хорошо, давление после еды может заметно снижаться. Такое состояние называется постпрандиальной гипотензией. Обычно оно развивается в пределах до двух часов после еды и особенно часто встречается у пожилых.

Поэтому человек может чувствовать слабость, сонливость, головокружение, потемнение в глазах, а иногда даже предобморочное состояние или обморок. У части людей это проявляется особенно заметно после обильной или богатой углеводами еды.

