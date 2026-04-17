Мужчина 20 лет носил в позвоночнике «сувенир» от хирургов

Боль в спине, отдающая в ногу, оказалась опухолью из марли. Необычный случай описали врачи из Южной Кореи.

79-летний мужчина обратился в клинику с жалобами на боли в пояснице, которые отдают в левую ногу. Он сообщил, что 20 лет назад ему оперировали грыжу поясничного диска, но больше проблем со спиной у него не было.

Неврологи заметили, что у пациента нет мышечной слабости, но чувствительность области передней части левого бедра снижена. Температура тела и показатели крови были в норме, что делало выраженное воспаление маловероятным.

МРТ выявило сужение в области 4 и 5 поясничных позвонков и образование размером 4×3 сантиметра. На снимках оно выглядело как неоднородная масса.

Врачи предположили, что боль, вероятно, была связана с сужением позвоночного канала, а найденная опухоль доброкачественная, и её можно считать случайной находкой, которая не даёт симптомов.

Пациенту назначали операцию, чтобы исправить сужение позвонков. Уже на операционном столе хирурги обнаружили в спине пациента хирургическую марлю. Она затвердела и полностью покрылась фиброзной тканью, поэтому на снимках выглядела как опухоль. Такие образования из забытых в теле хирургических тампонов или марли называют госсипибомой.

Врачи удалили марлю и через 6 месяцев после операции боли в спине и ноге у пациента практически полностью прошли. Этот случай подчёркивает, что госсипибомы годами могут протекать бессимптомно и их легко спутать с опухолями.

