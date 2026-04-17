Учёные рассказали, как долго остаётся заразным больной ОРВИ

Когда можно выходить с больничного, не превращаясь в «биологическую угрозу» для коллег? Разобрались в стадиях заразности ОРВИ.

Короткий ответ: человек обычно перестаёт быть заразным через 7–10 дней после появления первых симптомов. Однако пик заразности и реальные сроки зависят от типа вируса и состояния иммунитета.

Простуду могут вызвать больше 200 типов вирусов. Периоды их выделения в окружающую среду (когда могут заразиться другие) отличаются, хотя некоторые закономерности всё же есть.

Предсимптомный период: Носитель вируса становится заразным ещё до появления первых недомоганий. Инкубационный период для ОРВИ обычно составляет от 12 до 72 часов. Человек внешне выглядит здоровым, но уже может выделять вирус.

Пик: Больше всего вирусных частиц выделяется в первые 2–3 дня после появления симптомов. В этот период концентрация вируса в секрете дыхательных путей максимальна, и вероятность передачи инфекции выше всего.

Спад: Если инфекция протекает без осложнений, к концу первой недели симптомы уменьшаются, как и выделение вируса. Риск заражения в этот период низкий, но сохраняется для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Как понять, что я не заразен?

Однозначно ответить на этот вопрос без анализов нельзя. В среднем простуда длится 7–10 дней, в это время пациент считается заразным. Однако некоторые патогены сохраняют активность ещё несколько недель после выздоровления.

Оставаться дома рекомендуют, пока есть активные симптомы. При этом важно помнить про поствирусный кашель: он может сохраняться до двух месяцев из-за раздражения бронхов.

Согласно обновленным рекомендациям CDC, возвращаться к социальной жизни можно, ориентируясь на два критерия:

Общее самочувствие заметно улучшилось.

Температура не повышалась в последние 24 часа без приёма жаропонижающих.

Даже если вы чувствуете себя здоровым, в течение 10 дней после начала болезни стоит соблюдать «респираторный этикет»: носить маску, чихать и кашлять в платок или локоть, избегать людных мест.

