Вот 5 фактов, после которых захочется выйти на прогулку

Ходьба — самый простой, доступный и естественный вид физической активности, который не требует ни абонемента, ни специальной подготовки. Рассказываем пять интересных фактов о ходьбе, которые доказывают: обычная прогулка может принести организму больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

Даже меньше 5000 шагов в день полезны для сердца и продлевают жизнь

Крупный метаанализ данных 226 889 человек из 17 наблюдательных исследований показал, что польза ходьбы для снижения риска ранней смерти может начинаться раньше, чем считалось. Снижение общей смертности наблюдалось уже примерно с 3967 шагов в день, а сердечно-сосудистой — с 2337 шагов. При этом каждые дополнительные 1000 шагов в день были связаны с уменьшением риска смерти от любых причин на 15%, а каждые 500 шагов — со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7%. Однако исследователи подчёркивают, что это ассоциация, а не причинно-следственная связь.

После еды лучше не сидеть, а немного пройтись

Небольшая прогулка после еды может стать простым способом помочь организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Авторы систематического обзора и метаанализа опубликованного в Sports Medicine (Auckland, N.Z.) пришли к выводу, что лёгкая физическая активность после еды может помочь лучше контролировать уровень глюкозы, — причём как у людей с диабетом 2-го типа, так и без него. Исследователи считают, что именно такой формат нагрузки может быть удобной повседневной привычкой для поддержки обмена веществ.

Важно не только количество шагов, но и скорость ходьбы

Быстрая ходьба может быть связана с более низким риском развития диабета 2-го типа, показывает крупный систематический обзор в British Journal of Sports Medicine. Авторы пришли к выводу, что по мере увеличения скорости ходьбы риск снижался ступенчато. Заметная связь наблюдалась уже при умеренном темпе около 4 км/ч и выше. Учёные пришли к выводу, что энергичная ходьба может быть связана с более благоприятным метаболическим профилем. Однако данные в основном наблюдательные и ограниченные. Другое исследование показало, что скорость ходьбы обратно пропорциональна риску инсульта, особенно у людей старше 64 лет.

Чем больше человек ходит, тем ниже риск деменции

Между физической активностью и здоровьем мозга есть связь. Исследование, опубликованное в JAMA, показало, что у пожилых испытуемых, проходивших менее 0,4 км в день, вероятность возникновения деменции была в 1,8 раза выше по сравнению с теми, чья дистанция превышала 3,2 км. Другие данные подтверждают, что риск снижения мыслительных функций падает при увеличении суточной нормы шагов. Наибольшее снижение риска наблюдалось примерно при 9800 шагах в день, но положительный эффект отмечался уже с ~3800 шагов

Прогулка помогает мыслить более креативно

Исследование учёных Стэнфорда показало, что ходьба заметно усиливает креативность. В одном из экспериментов творческая продуктивность участников во время ходьбы выросла в среднем на 60% по сравнению с сидением. Эффект наблюдался и на улице, и на беговой дорожке в пустой комнате. Исследователи подчёркивают, что важна именно сама ходьба, а не окружающая среда. Положительное влияние сохранялось ещё некоторое время после прогулки, но касалось прежде всего генерации новых идей.

