Женщина думала, что сходит с ума из-за патриотических песен в голове

Женщина думала, что сходит с ума из-за слуховых галлюцинаций. Однако детальное обследование показало, что проблема в другом. Редкий случай описан в медицинском журнале Ochsner Journal.

В больницу Луизианы обратилась 74-летняя женщина. Она жаловалась на ухудшение слуха в последние 2-3 года. Пациентка думала, что это возрастное, но в последний месяц появился новый симптом — звуковые галлюцинации. Пенсионерка слышала детские или патриотические песни, которые учила в детстве. Причём песни повторялись по кругу, и она думала, что сходит с ума. Когда женщина говорила с другим людьми или смотрела телевизор, музыка в голове затихала, но стоило ей остаться в одиночестве, появлялась вновь.

Никаких отклонений при обследовании врачи не нашли. Психическое состояние, речь и поведение были в норме.

Тогда врачи провели аудиометрию. Она выявила симметричную высокочастотную сенсоневральную тугоухость. Медики решили, что это феномен музыкальных галлюцинаций. Такое иногда встречается у психически здоровых людей с ухудшением слуха.

Почему это происходит, точно неизвестно. Одна из гипотез гласит, что так мозг пытается компенсировать недостаток звуковых сигналов извне и воспроизводит ранее услышанные мелодии как реальные звуки.

Рак под маской психоза: пациент 13 лет зря лечился в психбольницах

Таким пациентам рекомендуют носить слуховые аппараты, использовать фоновый белый шум, а иногда — принимать лекарства для усиления слуха. Обычно это помогает уменьшить выраженность музыкальных галлюцинаций.

