Россиянам рассказали, как лечить храп и его последствия

Многие привыкли считать храп лишь досадной помехой сну. Однако современная медицина рассматривает его как потенциальный признак системного заболевания — синдрома апноэ сна. Это не просто паузы в дыхании, а сложный каскад нарушений в работе организма. Врач-невролог Анастасия Левицкая рассказала «Рамблеру», чем так опасен храп и как лечить апноэ во сне.

Что такое апноэ во сне

Так называют кратковременные остановки дыхания. По некоторым данным, от апноэ страдает примерно 1 млрд человек во всём мире — это 1/8 часть населения планеты. Современная наука выделяет три вида апноэ во сне:

Обструктивное. Самый распространённый вид, при котором мышцы горла расслабляются во время сна так сильно, что окружающие ткани верхних дыхательных путей частично или полностью перекрывают их просвет. Это блокирует движение воздуха по верхним дыхательным путям и приводит к задержке дыхания.

Центральное. В этом случае проблема заключается не в носоглотке, а в мозге. Он не посылает сигналы, нужные для правильной работы дыхательных мышц во сне.

Смешанное. Это сочетание обструктивного и центрального апноэ.

Ключевые признаки разных типов апноэ во многом совпадают, поэтому найти точную причину проблемы бывает непросто. Основной симптом — храп. Однако здесь есть нюанс.

«Храп возникает из-за вибрации мягких тканей верхних дыхательных путей в условиях ограниченного потока воздуха на вдохе. Но он не всегда означает апноэ. Храп может быть изолированным и неосложнённым, а чтобы оценить риски, нужно провести диагностику». Левицкая Анастасия Дмитриевна врач-невролог, сомнолог, цефалголог, отоневролог клиники DocMed

Также на апноэ во сне могут указывать:

эпизоды остановки дыхания во сне, которые замечают сожители или партнёры;

эпизоды удушья или ощущение нехватки воздуха во сне;

сухость во рту после пробуждения;

головные боли по утрам;

бессонница;

сильная дневная сонливость;

трудности с концентрацией внимания.

Почему это опасно

Каждый раз, когда дыхание прерывается, уровень кислорода в крови падает, а мозг получает сигнал тревоги и частично просыпается, чтобы восстановить тонус мышц глотки. Такая циклическая нагрузка наносит удар по сердечно-сосудистой системе.

Американская ассоциация кардиологов предупреждает: апноэ во сне доказанно повышает риски артериальной гипертензии, инсульта и ишемической болезни сердца. Есть также данные, что остановки дыхания во сне могут вызвать диастолическую дисфункцию левого желудочка, что повышает риск сердечной недостаточности.

Также у людей с апноэ во сне выше риск:

метаболических нарушений, в частности высокого уровня холестерина;

сахарного диабета 2-го типа;

нарушений функции печени.

Кроме того, из-за апноэ и постоянных микроповреждений нарушается сон: он становится поверхностным и прерывистым, что тоже может сказываться на самочувствии.

Кто в зоне риска

Некоторые анатомические особенности и образ жизни увеличивают вероятность развития апноэ.

Лишний вес. Жировые отложения в области шеи сдавливают дыхательные пути, сужая их просвет.

Курение. Никотин и смолы вызывают воспаление и отёк слизистой оболочки глотки, это облегчает её спадение.

Алкоголь. Он сильно расслабляют мышцы гортани и мешает им удерживать дыхательные пути открытыми.

Мужской пол. Мужчины страдают апноэ в 2–3 раза чаще женщин, хотя после менопаузы риски уравниваются.

Возраст. С годами тонус тканей снижается, а слизистая становится менее эластичной.

Анатомия челюсти. Маленькая или смещённая назад нижняя челюсть оставляет меньше места для языка, вытесняя его к задней стенке глотки.

Как выявить апноэ

Диагностика начинается с оценки жалоб и факторов риска. Для предварительного скрининга можно пройти опросник STOP-Bang, но, чтобы подтвердить диагноз, нужна инструментальная диагностика.

«Отличить обычный храп от апноэ по внешним признакам, громкости или характеру звука, например, нельзя. Только после обследования врач сможет точно поставить диагноз», — говорит Анастасия Левицкая.

Есть несколько основных методов:

Полисомнография. Золотой стандарт диагностики апноэ. Пациент проводит ночь в лаборатории сна, где спит с датчиками под наблюдением врачей. Они оценивают ЭЭГ (активность мозга), сатурацию (уровень кислорода), пульс, дыхательные усилия и положение тела. Это позволяет зафиксировать все эпизоды остановки дыхания.

Кардиореспираторный мониторинг. Это усечённая версия полисомнографии, которая фокусируется на работе сердца и лёгких, но не записывает активность мозга. Пациент может пройти исследование в клинике или дома.

Мониторинг сна с помощью прибора WatchPAT. Это относительно новый метод диагностики апноэ, основанный на регистрации периферического артериального тонуса. Пациент перед сном надевает устройство, похожее на массивные наручные часы. Оно фиксирует изменение тонуса сосудов, которое отражает реакцию нервной системы на остановки дыхания.

Как лечат апноэ во сне

Всё зависит от типа, степени тяжести и сопутствующих заболеваний.

«На тактику влияют множество факторов, в том числе: есть ли у пациента позиционная зависимость (когда симптомы появляются только в определённой позе) и REM-зависимость (когда эпизоды случаются только в фазу быстрого сна), какой уровень сатурации (насыщения крови кислородом) и десатурации (падения уровня кислорода) в течение ночи, есть ли ещё другие диагнозы. В зависимости от всего этого врач назначает лечение», — уточняет сомнолог.

При лёгких формах апноэ можно обойтись изменением образа жизни:

снизить вес,

бросить курить,

ограничить алкоголь.

«Часто достаточно потерять всего 5–10% от начального веса, чтобы уменьшить выраженность апноэ», — говорит врач-невролог.

PAP-терапия

Для лечения обструктивного апноэ во сне золотым стандартом считают CPAP-терапию (сипап). Специальный аппарат во время сна постоянно подаёт воздух под давлением, что позволяет держать дыхательные пути открытыми.

Есть другой её вариант — BiPAP (бипап) терапия. Такой аппарат работает на двух уровнях давления. На вдохе давление воздуха повышается (чтобы помочь вдохнуть), а на выдохе оно резко снижается (чтобы было легче выдохнуть).

Какой именно вариант выбрать, решает врач после обследований. На сегодняшний день это самые эффективные и надёжные методы лечения апноэ во сне, но далеко не все пациенты готовы их использовать. Дело в том, что при терапии нужно спать в маске для дыхания, подключённой к аппарату гибкой трубкой. Это довольно неудобно. Хотя позже пациенты обычно привыкают к маске и хорошо переносят лечение.

«Есть ситуации, когда ПАП-терапию назначают даже при лёгкой степени апноэ. Например, если у пациента есть хроническая ночная гипоксемия, то есть уровень допустимой сатурации в среднем меньше 93% за ночь», — комментирует невролог.

Стоматологические капы

Иногда используют внутриротовые устройства: стоматологические капы или мундштуки. Они обеспечивают правильное положение языка и челюсти во сне и повышают проходимость дыхательных путей.

«Капы можно использовать при лёгком течении апноэ, когда сатурация остаётся в пределах нормы на протяжении всей ночи. Такой вариант подходит, если у пациента есть аномалии строения челюстно-лицевой области», — объясняет невролог.

Лор-лечение

К нему прибегают, если апноэ связано с особенностями строения носоглотки. Как правило, сначала делают диагностическую слип-эндоскопию. Пациенту под наркозом в нос вводят гибкий шланг с камерой и оценивают строение и состояние дыхательных путей. Цель процедуры — найти анатомическую причину храпа или задержек дыхания во сне. Это может быть искривлённая перегородка, гипертрофия миндалин или лишняя ткань мягкого нёба. В этом случае проблему можно решить с помощью операции, например септопластики (выпрямление перегородки) или увулопалатопластики (уменьшение мягкого нёба).

Позиционная терапия

У некоторых пациентов эпизоды апноэ случаются, только когда они спят в определённой позе, обычно на спине. В таких случаях рекомендуют позиционную терапию. Задача — организовать сон на боку в течение всей ночи. Для этого можно использовать клиновидную подушку или специальные устройства-позиционеры.

«Когда человек поворачивается на ту сторону, на которой он больше храпит, устройство его подбуживат — например, с помощью лёгкой вибрации. Тогда человек, не прерывая сна, поворачивается на другую сторону, на которой он не храпит», — объясняет врач.

Главное: без лечения апноэ может привести к проблемам со здоровьем

Остановки дыхания во сне представляют угрозу для сердца и мозга. Хроническая нехватка кислорода и постоянные микропробуждения запускают процессы, которые годами разрушают сосуды и подрывают метаболизм. Чтобы поставить точный диагноз, делают полисомнографию или кардиореспираторный мониторинг, а золотым стандартом лечения считают PAP-терапию — использование во сне аппарата, который подаёт воздух под давлением. В некоторых ситуациях в качестве альтернативы используют стоматологические капы или позиционную терапию — сон в определённой позе.

Текст проверила Анастасия Левицкая, врач-невролог, сомнолог клиники DocMed, стаж 6 лет.

