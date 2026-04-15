Новое лекарство удвоило выживаемость при агрессивном раке

Новое лекарство в сочетании с химиотерапией показало обнадёживающие результаты в клинических исследованиях.

© FatCamera/iStock.com

Рак поджелудочной железы считают одной из самых агрессивных и трудноизлечимых опухолей. Большинство пациентов живут меньше года после постановки диагноза. Однако экспериментальный препарат элраглусиб (elraglusib) может изменить эту статистику. Данные исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Во второй фазе клинических испытаний приняли участие 233 пациента с раком поджелудочной железы с метастазами. Участников разделили на две группы: одни получали стандартную химиотерапию, другие — ту же схему в сочетании с новым препаратом.

Результаты обнадёживают:

Через год после начала лечения в группе, принимавшей элраглусиб, выживших оказалось в два раза больше (44% против 22%).

Риск смерти снизился на 38%.

Некоторые пациенты прожили более двух лет, в то время как в группе только с химиотерапией до этого рубежа не дошёл никто.

Однако выживаемость без прогрессирования улучшилась незначительно и не достигла статистической значимости.

В отличие от обычной «химии», которая просто убивает клетки, элраглусиб воздействует на микроокружение опухоли. Он блокирует белок GSK-3 beta, который помогает раку «прятаться» от иммунитета. В результате иммунная система пациента начинает сама распознавать и атаковать опухоль.

Врачи отмечают, что препарат переносится удовлетворительно. Среди побочных эффектов встречались усталость и временные изменения зрения, но они были обратимыми.

Сейчас учёные готовятся к третьей, финальной стадии испытаний. Если она подтвердит эффективность, препарат может быть одобрен для широкого применения, причём не только при раке поджелудочной, но и при других типах опухолей.