Пиво — продукт ферментации. В нём содержатся пребиотики, витамины, минералы и полифенолы. Казалось бы, полезный напиток. Однако вред от содержащегося в нём алкоголя куда более весомый, чем польза других ингредиентов. Но есть и безалкогольное пиво. Разобрались, чем оно может быть полезно.

Безалкогольное пиво — это не пивной напиток. Делают его так же, как и обычное пиво, однако в конце удаляют алкоголь. В редких случаях для производства безалкогольного пива используют специальные дрожжи и подбирают специфические условия брожения (например, более низкие температуры) для небольшого выхода спирта.

Таким образом, либо пиву не дают набрать градус, либо сначала дают, а потом его убирают. Получившийся напиток сохраняет часть компонентов пива.

Отсутствие алкоголя — главное преимущество

Самый полезный эффект такого напитка будет для людей, которые заменили им обычное пиво. Таким образом, они перестали употреблять спирт.

Исследование японских учёных из Университета Цукубы, опубликованное в BMC Medicine, показало, что приём безалкогольных напитков снижает потребление алкоголя у людей, которые привыкли выпивать (но не страдают от алкоголизма).

Отметим, эту работу финансировала компания по производству алкогольных напитков, что, по заявлению учёных, никак не повлияло на полученные результаты.

Важно. Безалкогольные напитки не лечат алкоголизм. Более того, в таких случаях их лучше избегать. Во-первых, в них может быть незначительное количество спирта. Во-вторых, такие напитки могут спровоцировать человека с зависимостью на срыв.

Полифенолы пива

В безалкогольном пиве сохраняется часть полифенолов и меланоидинов. Это вещества с антиоксидантными свойствами, которые попадают в напиток из хмеля. Исследования на клеточных культурах показывают, что пивные полифенолы обладают антиоксидантным эффектом.

Небольшое клиническое исследование, опубликованное в журнале Atherosclerosis, показало, что безалкогольная фракция пива ассоциирована с увеличением количества клеток крови, способствующих восстановлению сосудистых стенок. В другом исследовании было показано, что фенольная фракция пива снижает прилипание лейкоцитов к сосудам (это механизм развития атеросклероза) и уровень воспалительных маркеров.

Пробиотики, пребиотики и витамины

Безалкогольное пиво — продукт естественной ферментации. В процессе брожения участвуют дрожжи (как правило, Saccharomyces cerevisiae) и в некоторых сортах молочнокислые бактерии. Сразу оговоримся, что при фильтрации и пастеризации микроорганизмы погибают, поэтому в пиве их практически нет.

Однако, если напиток не подвергался жёсткой фильтрации или пастеризации (что часто встречается среди крафтовых сортов), он может содержать живые микроорганизмы. В последние годы некоторые производители стали использовать пробиотические штаммы (в частности, Saccharomyces boulardii). Это повышает ценность напитка, хотя исследования показывают, что сохранить пробиотики в пиве живыми технологически сложно.

Кроме того, в пиве могут содержаться и пребиотики. Они образуются при переработке дрожжами компонентов ячменного солода и хмеля. Они служат питательной средой для полезных бактерий кишечника и могут содержать небольшое количество витаминов группы B.

Пиво как изотоник

Одно из самых неожиданных применений безалкогольного пива — его использование в качестве изотонического напитка после физических нагрузок. Но здесь также нужно оговориться, что его польза главным образом проявляется по сравнению с обычным пивом. Последнее (из-за содержания спирта) обладает мочегонным эффектом и только усиливает обезвоживание.

Это не значит, что безалкогольное пиво для спортсменов лучше спортивных напитков или воды. Например, в исследовании 2023 года, опубликованном в Applied Science, безалкогольное пиво не показало преимущества перед водой после физических нагрузок.

Главное о предполагаемой пользе безалкогольного пива

Основная польза безалкогольного пива заключается в ограничении употребления алкоголя. Для тех, кто регулярно выпивает, переход на безалкогольную альтернативу — это способ пить меньше, сохранив при этом привычный вкус и ритуал.

Что касается антиоксидантных, пробиотических и изотонических свойств напитка, то данные исследований на этот счёт пока ограниченны или получены на небольших выборках. Таким образом, если вы вообще не пьёте пиво, то специально начинать употреблять безалкогольный вариант ради пользы для здоровья не стоит. В этом есть смысл, если человек употребляет спиртное и хочет минимизировать пагубное влияние алкоголя на здоровье.

