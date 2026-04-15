Названы 5 фактов о скрытой угрозе, которая убивает миллионы

Тромбы в сосудах — тема, которая звучит пугающе. Рассказываем факты, которые помогут лучше понять, как и почему образуются тромбы, в каких случаях они защищают организм, а когда превращаются в угрозу.

В норме тромбы возникают в ответ на порезы и другие повреждения сосудов. Они перекрывают место травмы, останавливают кровотечение и помогают организму запустить процесс восстановления. Без способности крови сворачиваться человек не смог бы пережить даже небольшую травму. Однако именно тромбы могут могут играть ключевую роль в развитии инфаркта и инсульта.

Тромбоциты «общаются» друг с другом через химические сигналы

Процесс формирования тромба начинается с адгезии — прилипания тромбоцитов к поврежденному участку сосуда. Как только первый слой клеток закрепился, они выбрасывают в кровь специальные вещества, которые «зовут на помощь» другие тромбоциты. Это создает цепную реакцию, превращая единичные клетки в плотную пробку за считанные минуты.

Тромбы бывают артериальные и венозные

Условно выделяют два типа тромбов. Они формируются в разных условиях и по-разному влияют на организм.

Артериальные тромбы возникают в сосудах с быстрым кровотоком. Плотный сгусток формируется на фоне повреждения стенки артерии или атеросклеротических бляшек. Именно этот тип чаще связан с инфарктами и ишемическими инсультами.

Венозные тромбы часто связаны с замедлением кровотока, а также другими факторами (например, повышенной свертываемостью крови, и образуются, например, при долгой неподвижности. Такой тип приводит к тромбозу глубоких вен и может стать причиной тромбоэмболии.

Мышцы — защита от застоя крови

В венах ног кровь движется против силы тяжести. Основным двигателем здесь выступает не сердце, а мышцы (особенно икроножные). При ходьбе мышцы сжимают вены, проталкивая кровь вверх. Длительная неподвижность (например, при долгих перелётах или сидячей работе) отключает этот насос, это повышает риск замедления кровотока и формирования сгустков.

Фрагмент тромба может перемещаться с током крови

Тромбоз глубоких вен может протекать почти бессимптомно. Настоящая угроза возникает, когда часть тромба отрывается и превращается в эмбол. С током крови он попадает в правые отделы сердца, а оттуда — в лёгочную артерию. Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — это одно из самых опасных осложнений, так как может мгновенно заблокировать кровоснабжение лёгких.

Организм умеет растворять тромбы самостоятельно

В некоторых случаях организм способен частично или полностью растворять тромбы. В крови есть не только свертывающая, но и фибринолитическая система. Как только поврежденный сосуд заживает, организм активирует фермент плазмин, который постепенно расщепляет фибриновую основу тромба. Современные лекарства- тромболитики, которые используют при экстренной помощи, активируют ту же систему. Они имитируют и усиливают эту естественную способность организма.

