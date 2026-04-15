Учёные разоблачили глупые мифы о мастурбации и рассказали о её пользе

Сегодня мастурбацию рассматривают как естественную часть сексуальности и один из способов самопознания. Разобрались, какую реальную пользу она приносит, где проходят границы нормы и в каких случаях мастурбация может стать поводом обратиться к врачу.

Мастурбация: как часто она встречается

Мастурбация — это стимуляция собственных половых органов для получения сексуального удовольствия или достижения оргазма. Точные оценки затруднены из-за деликатности темы, но существуют крупные исследования, в которых представлена статистика. Например, в классическом исследовании под руководством известного учёного-сексолога Альфреда Кинси ещё 1950-х годах было показано, что опыт мастурбации есть у 92% мужчин и 62% женщин. К похожим результатам пришли и учёные из Британии, опубликовавшие исследование в журнале Archives of Sexual Behavior.

Несмотря на высокую распространённость, тема часто остаётся табуированной, что порождает неоправданное чувство стыда и мешает обсуждать вопросы сексуального здоровья открыто.

Какая польза от мастурбации

У мастурбации несколько полезных эффектов:

Снижение стресса. Во время оргазма происходит выброс окситоцина, а уровень гормона стресса кортизола снижается.

Улучшение качества сна. В организме повышается уровень пролактина, это может облегчить засыпание и улучшить сон.

Естественное обезболивание. Выделяемые эндорфины могут временно облегчить головную боль, а сокращения матки во время оргазма могут уменьшить выраженность спазмов при менструации.

Снижение риска рака. Исследование, опубликованное в European Urology Oncology, показало, что у мужчин, которые эякулируют больше 21 раза в месяц, относительный риск рака простаты на 50% ниже (по сравнению с теми, у кого 4–7 эякуляций).

Возможные риски

Мастурбация может навредить в следующих случаях:

Физические повреждения. Слишком грубая стимуляция, отсутствие смазки или использование посторонних предметов могут травмировать слизистые половых органов.

Психологический дискомфорт. Чувство стыда или вины после мастурбации (как результат воспитания или социальных установок) вызывает стресс.

Компульсивное поведение. Если мастурбация становится навязчивой, заменяет другие интересы или выполняется вопреки желанию (как ритуал для снятия тревоги), стоит обратиться к специалисту.

Привыкание к технике. Длительное использование специфической стимуляции (например, слишком сильный захват или очень высокая вибрация) может «приучить» нервные окончания к определённой стимуляции. Это иногда временно затрудняет достижение оргазма во время секса с партнёром.

Секс и здоровье женщин: что говорит наука

Правила безопасности

Чтобы мастурбация была безопасной, придерживайтесь следующих правил:

Чистота рук и игрушек. Всегда мойте руки перед началом. Секс-игрушки нужно очищать специальными средствами или мылом до и после использования.

Лубриканты. Смазка на водной или силиконовой основе позволит избежать микротравм слизистой и кожи.

Отказ от бытовых предметов. Не используйте для стимуляции предметы, которые не предназначены для этого. Они могут травмировать половые органы.

Перерывы. При появлении покраснений, отёка или боли сделайте перерыв на несколько дней, чтобы ткани восстановились.

Особенности в разном возрасте

Сексуальные реакции меняются со временем, и мастурбация помогает к ним адаптироваться. Например, многим женщинам она помогает понять, что для достижения оргазма необходима стимуляция клитора, а не только проникновение. Мужчины могут использовать техники стимуляции для тренировки контроля над эякуляцией и продления полового акта. В зрелом возрасте мастурбация — это эффективный способ сохранить сексуальную активность, например при отсутствии партнёра.

Мастурбация: мифы и реальность

Вокруг мастурбации ходит множество мифов, которые не имеют ничего общего с доказательной медициной.

Мастурбация приводит к слепоте и умственной отсталости

Утверждения, что мастурбация ведёт к слепоте или слабоумию, — миф из XVIII века, созданный для устрашения. Физиологически эти процессы никак не связаны.

От мастурбации будет бесплодие и импотенция

Практика не влияет на количество или качество сперматозоидов и не вызывает эректильную дисфункцию. Напротив, она помогает поддерживать кровоснабжение органов малого таза.

Мастурбация меняет размеры и форму половых органов

Мастурбация не влияет на длину полового члена или форму половых губ. При этом нужно помнить, что неосторожные практики могут быть травматичны. В таком случае обязательно обратитесь к врачу.

Помощь специалиста также нужна, когда мастурбация становится навязчивой или когда у пары возникают проблемы в сексе (из-за привыкания к определённым техникам самостимуляции).

Секс в менопаузу: что делать с либидо

Главное о мастурбации

Мастурбация — это нормальный элемент сексуальной жизни, который помогает снизить стресс и лучше узнать своё тело. Она не вызывает заболеваний, но может нести риски при несоблюдении гигиены, а также вести к психологическому дискомфорту из-за социальных стереотипов.

При навязчивой частоте, чувстве вины или возникновении травм не бойтесь обратиться за помощью. Профессиональная консультация сексолога поможет вернуть комфорт и уверенность в себе.

Важные исследования

