Учёные разоблачили глупые мифы о мастурбации и рассказали о её пользе

Мастурбация: где грань между пользой и вредом
Сегодня мастурбацию рассматривают как естественную часть сексуальности и один из способов самопознания. Разобрались, какую реальную пользу она приносит, где проходят границы нормы и в каких случаях мастурбация может стать поводом обратиться к врачу.
Мастурбация: как часто она встречается
Мастурбация — это стимуляция собственных половых органов для получения сексуального удовольствия или достижения оргазма. Точные оценки затруднены из-за деликатности темы, но существуют крупные исследования, в которых представлена статистика. Например, в классическом исследовании под руководством известного учёного-сексолога Альфреда Кинси ещё 1950-х годах было показано, что опыт мастурбации есть у 92% мужчин и 62% женщин. К похожим результатам пришли и учёные из Британии, опубликовавшие исследование в журнале Archives of Sexual Behavior.
Несмотря на высокую распространённость, тема часто остаётся табуированной, что порождает неоправданное чувство стыда и мешает обсуждать вопросы сексуального здоровья открыто.
Какая польза от мастурбации
У мастурбации несколько полезных эффектов:
- Снижение стресса. Во время оргазма происходит выброс окситоцина, а уровень гормона стресса кортизола снижается.
- Улучшение качества сна. В организме повышается уровень пролактина, это может облегчить засыпание и улучшить сон.
- Естественное обезболивание. Выделяемые эндорфины могут временно облегчить головную боль, а сокращения матки во время оргазма могут уменьшить выраженность спазмов при менструации.
- Снижение риска рака. Исследование, опубликованное в European Urology Oncology, показало, что у мужчин, которые эякулируют больше 21 раза в месяц, относительный риск рака простаты на 50% ниже (по сравнению с теми, у кого 4–7 эякуляций).
Возможные риски
Мастурбация может навредить в следующих случаях:
- Физические повреждения. Слишком грубая стимуляция, отсутствие смазки или использование посторонних предметов могут травмировать слизистые половых органов.
- Психологический дискомфорт. Чувство стыда или вины после мастурбации (как результат воспитания или социальных установок) вызывает стресс.
- Компульсивное поведение. Если мастурбация становится навязчивой, заменяет другие интересы или выполняется вопреки желанию (как ритуал для снятия тревоги), стоит обратиться к специалисту.
- Привыкание к технике. Длительное использование специфической стимуляции (например, слишком сильный захват или очень высокая вибрация) может «приучить» нервные окончания к определённой стимуляции. Это иногда временно затрудняет достижение оргазма во время секса с партнёром.
Секс и здоровье женщин: что говорит наука
Правила безопасности
Чтобы мастурбация была безопасной, придерживайтесь следующих правил:
- Чистота рук и игрушек. Всегда мойте руки перед началом. Секс-игрушки нужно очищать специальными средствами или мылом до и после использования.
- Лубриканты. Смазка на водной или силиконовой основе позволит избежать микротравм слизистой и кожи.
- Отказ от бытовых предметов. Не используйте для стимуляции предметы, которые не предназначены для этого. Они могут травмировать половые органы.
- Перерывы. При появлении покраснений, отёка или боли сделайте перерыв на несколько дней, чтобы ткани восстановились.
Особенности в разном возрасте
Сексуальные реакции меняются со временем, и мастурбация помогает к ним адаптироваться. Например, многим женщинам она помогает понять, что для достижения оргазма необходима стимуляция клитора, а не только проникновение. Мужчины могут использовать техники стимуляции для тренировки контроля над эякуляцией и продления полового акта. В зрелом возрасте мастурбация — это эффективный способ сохранить сексуальную активность, например при отсутствии партнёра.
Мастурбация: мифы и реальность
Вокруг мастурбации ходит множество мифов, которые не имеют ничего общего с доказательной медициной.
Мастурбация приводит к слепоте и умственной отсталости
Утверждения, что мастурбация ведёт к слепоте или слабоумию, — миф из XVIII века, созданный для устрашения. Физиологически эти процессы никак не связаны.
От мастурбации будет бесплодие и импотенция
Практика не влияет на количество или качество сперматозоидов и не вызывает эректильную дисфункцию. Напротив, она помогает поддерживать кровоснабжение органов малого таза.
Мастурбация меняет размеры и форму половых органов
Мастурбация не влияет на длину полового члена или форму половых губ. При этом нужно помнить, что неосторожные практики могут быть травматичны. В таком случае обязательно обратитесь к врачу.
Помощь специалиста также нужна, когда мастурбация становится навязчивой или когда у пары возникают проблемы в сексе (из-за привыкания к определённым техникам самостимуляции).
Секс в менопаузу: что делать с либидо
Главное о мастурбации
Мастурбация — это нормальный элемент сексуальной жизни, который помогает снизить стресс и лучше узнать своё тело. Она не вызывает заболеваний, но может нести риски при несоблюдении гигиены, а также вести к психологическому дискомфорту из-за социальных стереотипов.
При навязчивой частоте, чувстве вины или возникновении травм не бойтесь обратиться за помощью. Профессиональная консультация сексолога поможет вернуть комфорт и уверенность в себе.
Важные исследования
- Распространённость мастурбации и сопутствующие факторы в британском национальном опросе
- Секс и сон: восприятие секса как поведения, способствующего засыпанию, среди взрослого населения
- Частота эякуляции и риск рака предстательной железы: обновлённые результаты за десятилетний период наблюдения
- Психосексуальная терапия при задержке эякуляции на основе модели «сексуальной переломной точки» (Sexual Tipping Point)
