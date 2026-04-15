Язык женщины после аварии почернел и стал волосатым

С редким побочным эффектом лечения столкнулась пациентка из США. Клинический случай опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

© Рамблер

55-летнюю женщину госпитализировали после автомобильной аварии, в которой она получила тяжёлую раздавливающую травму обеих ног. Из-за полимикробной инфекции ран ей назначили внутривенное введение меропенема и пероральный прием миноциклина. Это антибиотики широкого спектра действия.

Через неделю после начала лечения пациентка заметила, что у неё потемнел язык и покрылся шершавыми наростами. Также она жаловалась на тошноту и неприятный привкус во рту.

Врачи поставили диагноз «черный волосатый язык». При этом состоянии вкусовые сосочки на поверхности языка удлиняются (становится похожими на волосы) и приобретают чёрно-коричневый цвет.

Это может случится из-за плохой гигиены рта, курения или приёма антибиотиков, один из возможных факторов антибиотики — тетрациклины.

Врачи отменили препарат и перевели пациентку на альтернативную схему антимикробной терапии. Также ей рекомендовали тщательно следить за гигиеной полости рта. Через 4 недели язык снова стал нормальным.

Авторы статьи подчёркивают, что чёрный волосатый язык — не опасный, но визуально пугающий побочный эффект антибиотикотерапии. Поэтому врачам важно предупреждать пациентов о такой возможной реакции, хотя она встречается редко.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.