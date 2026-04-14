Потерю зубов связали с лишним весом

Набор веса статистически связан с меньшим количеством зубов или с заболеваниями дёсен и потерей костной поддержки зубов.

© senivpetro/Freepik

Об этом сообщили бразильские исследователи в Journal of Periodontology. Учёные наблюдали за более чем 900 людьми, участвующими в долгосрочном проекте по изучению здоровья, базирующемся в Питтсбурге (штат Пенсильвания) и Мемфисе (штат Теннесси). При включении в проект участники прошли стоматологическое обследование, в котором фиксировались потерянные зубы и заболевания дёсен.

За четыре года наблюдения почти 12% участников набрали не менее 5% от массы своего тела. Те, у кого было меньше зубов и хуже здоровье полости рта, с большей вероятностью набирали вес.

Потеря зубов может заставлять людей избегать полезной, богатой клетчаткой пищи, такой как фрукты и овощи, в пользу более мягкой еды, содержащей больше калорий, отмечают исследователи.

Особенно заметна была связь с отсутствием коренных зубов. У людей с отсутствующими коренными зубами относительный риск набора веса был на 17% выше.

Тем, кто надеется поддерживать здоровый вес или даже сбросить несколько килограммов, следует включить заботу о здоровье полости рта в свою рутину, предлагают исследователи.

Однако они отмечают, что работа наблюдательная и показывает лишь ассоциации, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между потерей зубов и набором веса.

