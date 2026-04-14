Пациентка годами жила со стопкой контактных линз в глазу

Пациентка считала дискомфорт в глазах следствием возраста и проблем со зрением. Однако во время подготовки к операции врачи обнаружили истинную причину её симптомов. Находка удивила даже опытных хирургов.

67-летняя жительница Англии обратилась больницу Солихалл, чтобы планово удалить катаракту. Однако госпитализацию пришлось отложить из-за необычной находки во время подготовки к операции.

Во время предоперационного осмотра офтальмологи обнаружили в глазу синеватую твёрдую массу. Выяснилось, что это склеенные между собой контактные линзы. Удивляло их количество — врачи насчитали 27 штук.

Пациентка сообщила, что последние 35 лет пользовалась ежедневными одноразовыми контактными линзами. Вероятно, некоторые из них накапливались в верхнем своде конъюнктивы. Женщина чувствовала сухость и дискомфорт, но считала, что это нормально для её возраста. Врачи отметили, что у пациентки были глубоко посаженные глаза и сниженная чувствительность роговицы.

После извлечения линз женщину отправили домой на амбулаторное лечение. Через две недели она сообщила, что дискомфорта в глазах стало меньше. Операцию по удалению катаракты пришлось отложить. Хирурги опасались осложнений и инфекций из-за длительного нахождения инородного тела в глазу.

Авторы этого медицинского кейса, опубликовано в журнале The BMJ, подчёркивают: пациентам с контактными линзами нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога. «Потери» случаются не так уж и редко, хотя обычно речь идёт об 1-2 линзах, а не о десятках.

