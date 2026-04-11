Учёные нашли лекарство от инфаркта

Учёные нашли способ восстановить сердце после инфаркта и предотвратить образование камней в почках
Куркуме и имбирю нашли применение в протезировании суставов. А ещё учёные выяснили, как стакан воды может помочь при целиакии и каким образом сауна повышает иммунитет.
Куркума и имбирь улучшают приживаемость костных протезов
Соединения, содержащиеся в куркуме и имбире, помогают костным имплантам прочнее срастаться с костью. К такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского государственного университета (WSU), опубликовавшие свою работу в журнале Journal of the American Ceramic Society.
Учёные разработали специальное покрытие для титановых имплантов, которое постепенно высвобождает куркумин и экстракт имбиря. Тесты на крысах показали, что такая технология почти вдвое ускоряет процесс сращивания металла с костной тканью в течение первых шести недель. Кроме того, натуральные компоненты уничтожили 92% бактерий на поверхности протезов и в 11 раз сократили количество выживших клеток остеосаркомы (рака кости) по сравнению с обычными имплантатами.
Примечательно, что инфекции на поверхности металлических имплантатов — один из самых распространённых случаев их отторжения. Авторы исследования подчёркивают, что протезы с таким покрытием не только заменяют кость, но и помогают организму быстрее восстановиться.
Белок BRICK1 помогает сердцу восстановиться после инфаркта
Учёные из Медицинской школы Ганновера обнаружили, что микропротеин под названием BRICK1 играет важную роль в экспериментальных моделях заживления тканей сердца после инфаркта. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Как выяснили учёные, в человеческом организме этот белок выделяют макрофаги — иммунные клетки-пожиратели, которые очищают зону инфаркта от погибших тканей. Когда макрофаги завершают свою работу и умирают, они высвобождают BRICK1 во внеклеточное пространство.
Эксперименты на мышах показали, что этот микропротеин действует сразу в двух направлениях:
- стимулирует рост новых сосудов в зоне повреждения;
- защищает выжившие клетки сердечной мышцы от гибели.
Без BRICK1 процесс заживления нарушался, что быстро приводило к тяжёлой сердечной недостаточности.
Учёные уже подали заявку на патент и ищут партнёров для клинических испытаний, надеясь, что инъекции этого белка в первые дни после инфаркта могут стать основой для будущих методов лечения.
Стакан воды после еды делает поцелуи безопасными для людей с целиакией
Простое полоскание рта или стакан воды сразу после еды может снижать передачу значимых количеств глютена партнёру во время поцелуя. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие работу в журнале Gastroenterology.
У людей с целиакией (аутоиммунным заболеванием) даже микроскопические дозы глютена могут вызвать серьёзную реакцию. Чтобы проверить, может ли глютен передаться через слюну, учёные провели эксперимент с участием 10 пар. Один из партнёров съедал обычные крекеры с высоким содержанием глютена, а затем целовал партнёра либо через пять минут, либо сразу после того, как выпивал 120 мл воды.
Выяснилось, что риск передачи глютена через поцелуй в целом очень низок. Только в двух случаях из десяти концентрация белка в слюне партнёра превысила безопасный порог. Однако в тех случаях, когда человек выпивал стакан воды после еды, уровень глютена во рту снижался до минимальных или незначимых уровней.
Сауна мобилизует лейкоциты для защиты организма от болезней
Получасовой сеанс в сауне временно повышает количество белых кровяных телец (лейкоцитов) в крови. К такому выводу пришли финские учёные из Университета Турку и Университета Восточной Финляндии, опубликовав результаты в журнале Temperature.
В исследовании принял участие 51 взрослый человек. Учёные зафиксировали, что после пребывания в жаркой кабине с коротким перерывом на холодный душ в крови значительно увеличивается число нейтрофилов и лимфоцитов — главных защитников организма от вирусов и бактерий.
По словам авторов работы, под воздействием тепла лейкоциты выходят из своих депо и начинают активно патрулировать организм. Такая периодическая мобилизация помогает иммунной системе быстрее обнаруживать и уничтожать патогены.
Также учёные заметили, что уровень цитокинов (белков — посредников иммунитета) напрямую зависел от того, насколько сильно поднялась температура тела в сауне. Это частично объясняет, почему наблюдательные данные связывают регулярное посещение бани с общим укреплением здоровья и долголетием.
Новая молекула снизила образование камней в почках
Американские учёные обнаружили препарат, который может не только блокировать появление камней в почках, но и снижать повреждение почек в модели заболевания. Результаты исследования на животных опубликованы в журнале Kidney International.
Открытие произошло случайно: исследователи, изучавшие рак груди и болезнь Гентингтона, заметили, что молекула N-PPG влияет на выработку оксалатов — солей щавелевой кислоты (из которых в большинстве случаев образуются камни в почках). Испытания показали, что препарат работает по двум направлениям:
- блокирует фермент в печени и почках, который отвечает за избыточную продукцию оксалата;
- вызывает эффект митогормезиса — умеренного стресса в митохондриях, который делает клетки почек более устойчивыми к повреждениям.
В ходе полугодового эксперимента мыши с тяжёлой патологией почек, получавшие препарат, выжили в 100% случаев и сохранили нормальный вес и функции органов, в то время как контрольная группа погибла от почечной недостаточности.
Исследователи полагают, что у лекарства есть потенциал не только при редких генетических болезнях, но и для профилактики при самых распространённых видах камней в почках. Сейчас команда готовит базу для клинических испытаний на людях.
Главное в новостях науки за неделю
В центре внимания — микропротеин BRICK1, который помогает сердцу «залечивать» раны после инфаркта, стимулируя рост сосудов, а также молекула N-PPG, способная полностью остановить образование камней в почках.
Вещества из куркумы и имбиря в составе специальных покрытий вдвое улучшили приживаемость суставных протезов, а посещение сауны оказалось полезным для иммунитета. Наконец, стакан воды или полоскание рта после еды признали хорошим способом защитить близких с целиакией от случайного попадания глютена.
Важные исследования
- Покрытие Ti-6Al-4V на основе ZnO-гидроксиапатита с куркумином и экстрактом имбиря для нагруженных имплантатов
- Внеклеточный белок BRICK1 способствует восстановлению сердца после инфаркта миокарда у мышей
- Проспективное исследование передачи глютена через поцелуй в парах, где один из партнёров страдает целиакией
- Острое тепловое воздействие финской сауны вызывает более выраженный ответ со стороны иммунных клеток, чем цитокинов
- N-пропаргилглицин восстанавливает выживаемость, предотвращая образование оксалатно-кальциевых камней, повреждение канальцев и дисфункцию почек у мышей
Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.