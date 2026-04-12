Учёные объяснили, откуда берётся пугающая пустота в голове

Некоторым знакомо чувство звенящей пустоты в голове, когда почти нет никаких мыслей. Разобрались, чем это состояние отличается от обычной задумчивости, почему мозг «опустошается» и когда кратковременная пауза в сознании становится поводом обратиться к врачу.

Когда мозг «завис»

Можно ли ни о чём не думать? Обычно к этому состоянию стремятся люди, занимающиеся медитацией и похожими практиками. Однако исследования показывают, что и без таких занятий человек переживать моменты, когда не осознаёт никаких мыслей, образов или внутренней речи.

В научной литературе это состояние называют mind blanking (опустошение разума). В обзорной статье в European Journal of Neuroscience его определяют как отсутствие осознанного восприятия (а не как остановку работы мозга).

Обычно такие эпизоды:

длятся недолго,

воспринимаются как «пустота в голове»,

не означают, что мозг перестал функционировать.

С чем не стоит путать

Mind blanking важно не путать с:

рассеянностью,

задумчивостью, когда мысли есть, но ушли от задачи,

блуждающими мыслями,

сном (поскольку человек в этот момент бодрствует).

Исследование японских учёных, опубликованное в Human Brain Mapping, показало, что отличия mind blanking от вышеперечисленных состояний видны на МРТ. То есть при «опустошении разума» отличается по характеру активности мозга. Более того, участники этого исследования могли входить в состояние mind blanking намеренно.

Когда это обычно происходит

Чаще всего «пустота в голове» возникает при вполне обычных ситуациях. Например:

после длительной умственной нагрузки ,

, при недосыпе ,

, во время скучной или монотонной работы, когда внимание проседает и человеку всё труднее удерживать фокус.

В обзорной статье, опубликованной в Nature Mental Health, указано, что у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) эпизоды mind blanking встречаются чаще. Это не значит, что любой такой эпизод указывает на расстройство. Скорее речь о том, что такой феномен связан с колебаниями внимания и бодрствования.

Почему так происходит?

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Связь mind blanking с вниманием и бодрствованием хорошо показало исследование 2025 года в Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные наблюдали 62 здоровых добровольцев во время долгой умственной задачи и одновременно записывали активность мозга. Эпизоды mind blanking у участников были связаны с более медленной реакцией, большим числом ошибок и признаками сонливости.

Авторы пришли к выводу, что иногда человек остаётся в состоянии бодрствования, но на короткий момент может выпадать из потока осознаваемых мыслей. По мнению исследователей, такая ситуация скорее всего связана со сбоями в коммуникации отдалённых нейронных сетей мозга, включая особенности обработки сенсорной информациии.

Похожую линию поддерживает и работа 2023 года в The Journal of Neuroscience. В ней показано, что эпизодам mind blanking предшествовали деактивации разных зон мозга и нарушение коммуникации между ними. По этой причине мозг не заполняет паузу новыми мыслями, и на короткий срок теряет доступ к оформленному содержанию.

А что с медитацией?

Отдельный нюанс связан с медитацией. Её иногда описывают как способ ни о чём не думать, но учёные с этим не согласны. Медитативные практики скорее меняют характер внимания и внутреннего потока, чем просто отключают мысли. У тех, кто медитирует, могут возникать состояния очень слабого ментального содержания, но это не то же самое, что mind blanking.

Mind blanking: это полезно или вредно?

Сам по себе короткий эпизод пустоты в голове само по себе обычно не рассматривается как патологическое состояние. Он может быть:

признаком усталости,

переходным состоянием между вниманием и сонливостью,

следствием перегрузки, когда системе, обеспечивающей внимание, нужна пауза.

Но и полезным такое состояние назвать нельзя. Повод насторожиться есть, если такие эпизоды:

случаются слишком часто,

мешают работе, учёбе или вождению,

сопровождаются сильной сонливостью,

сочетаются с выраженной рассеянностью или тревогой.

Таким образом:

ни о чём не думать — возможно,

специально стремиться к этому — не нужно,

мозгу полезнее не «выключение», а нормальное восстановление — сон и отдых,

если эпизоды mind blanking возникают часто и ухудшают качество жизни — обратитесь к врачу (неврологу или психиатру).

Главное о «пустой голове»

Это не остановка работы мозга, а кратковременный «сбой в обмене данными» между нейронными сетями, из-за которого человек перестаёт осознавать свои мысли. Чаще всего это может происходить на фоне переутомления, монотонной работы или недосыпа. Специально добиваться этого состояния не стоит. В отличие от медитации, mind blanking не даёт качественного отдыха, а лишь указывает на истощение ресурсов внимания.

Если такие эпизоды бывают редко, то это не опасно. Если же «провалы» в мыслях возникают часто и мешают сосредоточиться, необходимо обратиться к врачу. Лучший способ помочь мозгу — не пытаться его «выключить», а обеспечить ему полноценный сон и отдых.

