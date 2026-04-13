Что можно пересадить у самого себя: врачи раскрыли детали

Практически каждый слышал о пересадке сердца или почки, но иногда «донором» для себя можно стать самому. Врачи перемещают из одной части тела в другую живые ткани и органы, чтобы спасти жизнь или вернуть утраченные функции. Разобрались, какие «запчасти» чаще всего используют для таких трансплантаций.

Технология, когда врачи берут ткань пациента в одном месте и пересаживают в другое, называется аутотрансплантацией. Главный плюс — такие ткани лучше приживаются, так как иммунитет не считает их чужими. Хирурги выбирают донорские зоны так, чтобы минимизировать влияние. Вот как это работает на практике.

Сосуды

Один из самых распространённых примеров аутотрансплантации — сосудистое шунтирование. Его применяют при ишемической болезни сердца или тяжёлых нарушениях кровотока в ногах, когда артерия оказывается суженной или полностью перекрытой. Чтобы восстановить питание тканей, хирурги создают обходной путь для крови — своего рода дублёр повреждённого сосуда.

В кардиохирургии для этого чаще всего используют внутреннюю грудную артерию: она отличается высокой долговременной проходимостью. В других случаях берут большую подкожную вену ноги. Перед пересадкой её подготавливают: либо разворачивают, чтобы клапаны не мешали току крови, либо аккуратно разрушают их специальными инструментами.

Удаление этой вены обычно переносится удовлетворительно, так как примерно 90% оттока крови в ноге происходит по системе глубоких вен. Со временем нагрузка перераспределяется, подключаются мелкие резервные сосуды, и кровообращение в большинстве случаев компенсируется.

Тромбофлебит: причины, лечение и опасный вариант течения

Хрящи

При сложных травмах носа, после неудачной ринопластики или врождённых деформациях хирургам иногда приходится буквально заново собирать форму. В таких случаях идеальным материалом становится собственный рёберный хрящ пациента. Его используют в реконструктивной ринопластике и при восстановлении ушных раковин, когда нужно создать прочный, но при этом пластичный каркас.

При заборе удаляется не всё ребро, а лишь небольшой участок его хрящевой части — той, что соединяет кость с грудиной. Обычно выбирают область 7-го ребра, где процедура наименее травматична. Полученный хрящ легко обрабатывается — хирург может придать ему нужную форму прямо во время операции.

Грудная клетка сохраняет прочность, дыхание не нарушается. Оставшийся дефект постепенно заполняется плотной соединительной тканью.

Кожа и жировая ткань

Пересадка кожи — один из базовых методов лечения обширных ожогов и ран. Когда повреждение слишком большое и не может зажить самостоятельно, врачи переносят участок кожи с другой части тела, чаще всего с бедра или спины. При этом принципиально важно, какой именно слой берут.

Чаще всего используется так называемый расщеплённый кожный лоскут — это эпидермис и часть дермы. Такой вариант считается более щадящим: донорская зона заживает самостоятельно и постепенно восстанавливается за счёт сохранившихся структур кожи.

Если же нужен более плотный и прочный материал, берут полнослойный кожный лоскут — всю толщу кожи. В этом случае донорскую зону уже нельзя оставить открытой. Её аккуратно ушивают, и заживление происходит с формированием рубца.

Похожую логику применяют и при пересадке жировой ткани — липофилинге. Его используют для восстановления объёма мягких тканей после травм, операций или в эстетической хирургии. Жир берут из областей, где он есть в избытке, например с живота или боков, очищают и вводят в нужную зону. На месте забора изменения минимальные.

Сухожилия и связки

Повреждения связок и сухожилий — частая проблема не только у спортсменов, но и в повседневной жизни. При этом не все такие структуры могут восстановиться самостоятельно. Внутрисуставные связки, например передняя и задняя крестообразные, плохо срастаются из-за ограниченного кровоснабжения и постоянной механической нагрузки внутри сустава. В других случаях ткань может зажить, но оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать прежнюю нагрузку.

В таких случаях хирурги восстанавливают функцию с помощью собственных тканей пациента. Это может быть пластика связок колена, восстановление связок голеностопа, реконструкция вращательной манжеты плеча или пересадка сухожилий в кисти, когда одна мышца «переучивается» выполнять работу другой. В качестве материала чаще всего берут сухожилия задней поверхности бедра, часть связки надколенника или другие менее критичные структуры.

Трансплантат фиксируют в костях или мягких тканях, после чего он постепенно встраивается в организм: прорастает сосудами, перестраивается и начинает работать как полноценная связка или сухожилие.

На месте забора возникает временная слабость, но организм компенсирует её за счёт соседних мышц и сухожилий. При правильной реабилитации функция восстанавливается, а сам факт «перераспределения ролей» остаётся практически незаметным в повседневной жизни.

Почему болят суставы: причины, симптомы и лечение артралгии

Главное про аутотрансплантацию

Аутотрансплантация — это, по сути, внутренний ремонт, при котором организм становится донором сам для себя. Врачи перераспределяют уже имеющиеся ресурсы, выбирая, где ими можно пожертвовать без серьёзных последствий. Сосуды используются для обходных путей при сердечно-сосудистых операциях, хрящи — для восстановления формы носа или ушных раковин, кожа и жировая ткань помогают закрыть места ожогов или восстановить объём мягких тканей, а сухожилия и связки восстанавливают подвижность суставов. Такой подход остаётся одним из самых надёжных: собственные ткани лучше приживаются, реже дают осложнения и со временем становятся полноценной частью новой анатомии.

Важные исследования