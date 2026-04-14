5 фактов о микробиоте, которые заставят по новому взглянуть на здоровье кишечника
Долгое время считалось, что в человеке живет около 2 кг бактерий. Однако новые данные показывают, что общая масса кишечной микробиоты составляет всего около 200 граммов. Тем не менее эта горстка микробов играет важную роль в работе всего организма, и перевариванием пищи дело не ограничивается. Вот 5 фактов, которые это подтверждают.
Кишечник — крупнейший орган иммунной системы
Около 70–80% всех иммунных клеток организма находится в слизистой оболочке кишечника. Микробиота выступает в роли «тренера» для иммунитета: она обучает его отличать опасные патогены от безобидных веществ, участвует в формировании и регуляции иммунного ответа.
Кишечник — это «фабрика» гормона счастья
Около 90% серотонина синтезируется в кишечнике, а микробиота регулирует этот процесс. Хотя этот серотонин не попадает в мозг напрямую, он влияет на него через сигналы блуждающего нерва.
Микробиом может влиять на принятие решений
Исследования показывают, что сигналы от кишечных бактерий могут регулировать уровень тревожности, память, способность к обучению и даже импульсивность. Нарушение баланса бактерий может напрямую сказываться на эмоциональных реакциях.
Микробиота зависит от того, с кем вы живёте
Учёные обнаружили социальный эффект формирования микробиома. Люди (и животные), живущие под одной крышей, обмениваются микробами и придерживаются схожих принципов питания. Но это ещё не всё: гены сожителей также могут влиять на микробиом друг друга. Это объясняет, почему у членов одной семьи часто наблюдаются схожие показатели здоровья.
Микробы синтезируют до 30% от нормы некоторых витаминов.
Кишечные бактерии не только помогают переваривать пищу, но и активно участвуют в создании жизненно важных веществ. Исследования показывают, что они обеспечивают до трети потребностей организма в витамине K и витаминах группы B.
Микробиота — это не просто вспомогательный слой бактерий, его часто рассматривают как «функциональный орган», который выступает связующим звеном между питанием, иммунитетом и психическим здоровьем.
