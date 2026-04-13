Американец доказал, что пьянел из-за редкого синдрома, а не алкоголя

В США мужчину арестовали за пьяное вождение, но за него вступились врачи. Они доказали, что пациент не употребляет алкоголь, а пьянеет сам по себе.

В медицинский центр обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что испытывает признаки опьянения, хотя вообще не пьёт алкоголь и не принимает лекарств, которые могли бы влиять на сознание. Пациент жаловался на эпизоды депрессии, ухудшение памяти, агрессивность и «туман в голове», которые мучают его на протяжении 6 лет. По его словам, симптомы начались после того, как он получил сложную травму пальца руки и долго принимал антибиотики — трижды в день в течение трёх недель.

Один раз из-за «опьянения» он упал с лестницы и получил травму голову. Также у него начались проблемы с законом. Его задержали за нетрезвое вождение: тест показал 2.0 промилле. При этом полиция и медики не верили, когда он говорил, что не пил.

Тётя пациента узнала о существовании синдрома авто-пивоварни, и купила ему домашний алкотестер, чтобы проверить догадку. Прибор стабильно показывал наличие спиртного в организме. После этого пациент обратился к врачам из университетской клиники Ричмонда.

Они провели обследования и подтвердили, что мужчина страдает синдромом ферментации в кишечнике, или авто-пивоварни. В его желудочно-кишечном тракте были обнаружены Candida и Saccharomyces cerevisiae (пивные дрожжи). Эти грибки превращают углеводы из пищи в этиловый спирт, вызывая опьянение. Оказалось, что мужчина занимается восстановлением домов после ураганов, которые часто оказываются поражены плесенью. Вероятно, так грибки и попали в организм, а длительный курс антибиотиков нарушил баланс микрофлоры кишечника, что позволило им начать активно размножаться.

Медики назначали противогрибковую терапию, строгую диету с низким содержанием углеводов, а также пробиотики, чтобы восстановить микрофлору кишечника. Это помогло подавить грибки и избавиться от симптомов опьянения. Через 1,5 года после лечения пациент смог вернуться к нормальному питанию.

Авторы статьи читают, что случаев синдрома авто-пивоварни может быть больше, но они остаются недиагностированными. Это объясняется тем, что слова пациента с признаками опьянения, который говорит, что не пил, обычно не вызывают доверия.

