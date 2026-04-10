Взбесившийся иммунитет едва не оставил пациента без лица

Иногда анализы не помогают, а наоборот мешают врачам поставить диагноз. Из-за ложноотрицательного результата теста пациент из США остался без уха. Отчёт о клиническом случае опубликован в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases.

В клинику обратился 76-летний мужчина с жалобами на гноящиеся поражения кожи на правой щеке и шее, которые беспокоили его несколько месяцев. При этом системных симптомов вроде лихорадки или одышки не было. В то же время в анамнезе были сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, гиперлипидемия (стабильно уровень жиров в крови) и ишемическая болезнь сердца.

Компьютерная томография шеи обнаружила образование диаметром 7,5 см, которое прорастало в околоушную железу. Биопсия подтвердила острое воспаление, но анализы на рак и васкулит (воспаление сосудов) были отрицательными.

Зато в посевах с раны обнаружили бактерию Klebsiella, что могло указывать на сопутствующую инфекцию и отвлекло от основного диагноза. Врачи предположили инфекцию и назначили курс антибиотиков. Пациент пропустил амбулаторное наблюдение и объявился только через 4 месяца. Его состояние заметно ухудшилось: правая щека была полностью поражена, из-за некроза от ушной раковины почти ничего не осталось, появился паралич лицевого нерва и начал деформироваться нос.

Врачи рассматривали разные диагнозы — от инфекции до воспалительных и онкологических заболеваний. Медики провели повторную компьютерную томографию. Она показала полостное образование в верхушке правого лёгкого (каверну), которой не было на прошлом снимке. Несмотря на отрицательные результаты анализов на васкулит, врачи заподозрили гранулематоз с полиангиитом (болезнь Вегенера). Это тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление и некроз мелких и средних сосудов. Обычно грануломатоз проявляется поражением верхних и нижних дыхательных путей и почек. У пациента из США болезнь началась с изолированных язв на лице, что бывает редко. Кроме того, у него не было других системных признаков — одышки или недомогания, и тесты давали отрицательный результат, поэтому поставить верный диагноз удалось не сразу.

Мужчине назначили иммуносупрессивную терапию (включая глюкокортикостероиды). Через 5 месяцев рана на лице значительно зажила.

