5 фактов об осанке: почему идеально ровная спина не равно здоровье

Под правильной осанкой часто понимают установку держать спину ровно. Но это упрощение, на самом деле тело и позвоночник устроены сложнее. Разобрали 5 фактов, которые помогут понять, от чего зависит осанка и как её исправить во взрослом возрасте.

Осанка не значит ровная спина

Осанка — это положение тела в статике и движении. Её считают здоровой, если:

позвоночник имеет три естественных изгиба: в шейном отделе, грудном и пояснице

голова располагается ровно над плечами, без явного наклона вперёд или назад.

плечи расположены над бёдрами.

Идеальной осанки не существует

Современная медицина считает, что нет единого для всех эталона осанки. Тело каждого человека уникально и адаптируется к персональным нагрузкам, поэтому высчитать по градусам и миллиметрам норму невозможно. По

тому лёгкая асимметрия, например в плечах, может быть вариантом нормы. Главное функциональность: чтобы осанка позволяла двигаться без боли и дискомфорта.

Осанка — это компромисс между скелетом, мышцами и нервной системой

Она формируется ещё в детстве, по мере созревания нервно-мышечной системы и привычек. Но осанка нестатичная и может меняться. Повлиять на неё могут:

Предыдущий двигательный опыт: н апример, при долгом сидении грудные мышцы перенапрягаются и тянут плечи вперёд, а спина слабеет.

апример, при долгом сидении грудные мышцы перенапрягаются и тянут плечи вперёд, а спина слабеет. Занятия спортом: без должной нагрузки глубокие мышцы хуже поддерживают позвоночник, тогда появляется сутулость.

без должной нагрузки глубокие мышцы хуже поддерживают позвоночник, тогда появляется сутулость. Хронический стресс: эмоциональное напряжение может влиять на мышечное напряжение(поднятые плечи и зажатая шея). Если стресс постоянный, такая поза становится привычной.

эмоциональное напряжение может влиять на мышечное напряжение(поднятые плечи и зажатая шея). Если стресс постоянный, такая поза становится привычной. Сон: неправильная поза во сне мешает позвоночнику поддерживать природные изгибы.

Улучшить осанку можно во взрослом возрасте

Несмотря на то, что скелет взрослого человека уже сформирован, регулярные упражнения и изменение привычек могут улучшить осанку. С помощью специальных упражнений на укрепление мышц кора (пресса, спины и таза) и контроля привычек можно улучшить положение тела даже в зрелом возрасте. Например, для укрепления спины, можно делать упражнение «лодочка» (его ещё называют «Супермен») или разводить лопатки с помощью эластичной ленты. Даже небольшие ежедневные нагрузки могут помочь уменьшить мышечное напряжение и улучшить баланс.

Идеально ровная спина не гарантирует здоровья, так как лишает позвоночник его природных амортизирующих изгибов. Главное функциональность: когда мышцы достаточно развиты, чтобы легко адаптироваться к нагрузкам, стрессу и времени.

