5 фактов об осанке: почему идеально ровная спина не равно здоровье
Под правильной осанкой часто понимают установку держать спину ровно. Но это упрощение, на самом деле тело и позвоночник устроены сложнее. Разобрали 5 фактов, которые помогут понять, от чего зависит осанка и как её исправить во взрослом возрасте.
Осанка не значит ровная спина
Осанка — это положение тела в статике и движении. Её считают здоровой, если:
- позвоночник имеет три естественных изгиба: в шейном отделе, грудном и пояснице
- голова располагается ровно над плечами, без явного наклона вперёд или назад.
- плечи расположены над бёдрами.
Идеальной осанки не существует
Современная медицина считает, что нет единого для всех эталона осанки. Тело каждого человека уникально и адаптируется к персональным нагрузкам, поэтому высчитать по градусам и миллиметрам норму невозможно. По
тому лёгкая асимметрия, например в плечах, может быть вариантом нормы. Главное функциональность: чтобы осанка позволяла двигаться без боли и дискомфорта.
Осанка — это компромисс между скелетом, мышцами и нервной системой
Она формируется ещё в детстве, по мере созревания нервно-мышечной системы и привычек. Но осанка нестатичная и может меняться. Повлиять на неё могут:
- Предыдущий двигательный опыт: например, при долгом сидении грудные мышцы перенапрягаются и тянут плечи вперёд, а спина слабеет.
- Занятия спортом: без должной нагрузки глубокие мышцы хуже поддерживают позвоночник, тогда появляется сутулость.
- Хронический стресс: эмоциональное напряжение может влиять на мышечное напряжение(поднятые плечи и зажатая шея). Если стресс постоянный, такая поза становится привычной.
- Сон: неправильная поза во сне мешает позвоночнику поддерживать природные изгибы.
Улучшить осанку можно во взрослом возрасте
Несмотря на то, что скелет взрослого человека уже сформирован, регулярные упражнения и изменение привычек могут улучшить осанку. С помощью специальных упражнений на укрепление мышц кора (пресса, спины и таза) и контроля привычек можно улучшить положение тела даже в зрелом возрасте. Например, для укрепления спины, можно делать упражнение «лодочка» (его ещё называют «Супермен») или разводить лопатки с помощью эластичной ленты. Даже небольшие ежедневные нагрузки могут помочь уменьшить мышечное напряжение и улучшить баланс.
Идеально ровная спина не гарантирует здоровья, так как лишает позвоночник его природных амортизирующих изгибов. Главное функциональность: когда мышцы достаточно развиты, чтобы легко адаптироваться к нагрузкам, стрессу и времени.
