Брак способен защитить от страшной болезни

Исследователи из Комплексного онкологического центра Сильвестра (Медицинская школа Миллера, Университет Майами) выяснили: у людей, никогда не состоявших в браке, риск заболеть выше, чем у тех, кто состоит или состоял в браке.

Работа охватила больше четырёх миллионов случаев рака и данные о населении численностью больше ста миллионов человек из 12 штатов США, она опубликована в Cancer Research Communications.

Повышенный риск выявили практически для всех основных типов рака, но наиболее выражен он был для предотвратимых форм — связанных с инфекциями, курением, употреблением алкоголя и у женщин с репродуктивными факторами.

Согласно полученным данным, у мужчин, никогда не состоявших в браке, риск развития рака оказался выше на 70% по сравнению с женатыми мужчинами. У незамужних женщин этот показатель составил примерно 85% по сравнению с замужними или ранее состоявшими в браке.

Особенно сильная связь выявлена для отдельных видов рака. У мужчин, никогда не состоявших в браке, анальный рак встречался примерно в пять раз чаще, чем у женатых. У женщин, никогда не состоявших в браке, рак шейки матки диагностировался почти в три раза чаще, чем у состоявших или состоящих в браке. Оба этих типа рака связаны с ВПЧ-инфекцией, поэтому различия, вероятно, отражают разницу в уровне контакта с вирусом, а также, в случае рака шейки матки, разницу в регулярности скрининговых обследований.

Стало известно, сколько россиян получат страшный диагноз

Для таких видов рака, как рак яичников и эндометрия, различия между семейными категориями могут частично объясняться защитным эффектом родов, которые статистически чаще случаются у состоящих в браке женщин.

Для видов рака, по которым есть хорошо отлажены программы скрининга — рака молочной железы, щитовидной железы и простаты, — связь с семейным положением оказалась более слабой.

Исследователи также обнаружили возрастные и расовые различия. Связь между отсутствием брака и риском рака оказалась сильнее у людей старше 50 лет.

Что касается расовых различий, самые высокие общие показатели были зафиксированы у чернокожих мужчин, никогда не состоявших в браке. При этом у женатых чернокожих мужчин показатели заболеваемости были ниже, чем у женатых белых мужчин.

Данные собирали в 12 штатах США в период с 2015 по 2022 год. Начальная точка — 2015 год — выбрана потому, что именно тогда Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны, что позволило корректно включать однополые пары в категорию «состоявшие или состоящие в браке». В анализ включили случаи злокачественных новообразований, диагностированных у людей в возрасте 30 лет и старше. Каждый пятый взрослый в исследуемой популяции никогда не состоял в браке.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные не означают, что брак сам по себе предотвращает рак или что людям необходимо вступать в брак с целью профилактики. Ранее уже было установлено, что брак связан с более ранней диагностикой рака и лучшей выживаемостью после постановки диагноза — благодаря более сильным системам поддержки, большей экономической стабильности и более высокой приверженности лечению. Однако настоящее исследование впервые на столь масштабных данных демонстрирует, что семейное положение связано не только с прогнозом после диагноза, но и с самой вероятностью заболевания.

Когда безобидные жалобы говорят о раке: 10 редких признаков

Как поясняют учёные, люди, которые меньше курят и пьют, могут более ответственно относиться к своему здоровью и регулярно проходят медицинские обследования, также имеют более высокую вероятность вступить в брак. Исследователи отмечают, что для людей, не состоящих в браке, это означает необходимость уделять повышенное внимание факторам риска, регулярно проходить скрининги и поддерживать контакт с системой здравоохранения.

Авторы признают ограничения работы. Во-первых, причинно-следственная связь не установлена: нельзя исключать, что люди, изначально ведущие более здоровый образ жизни, с большей вероятностью вступают в брак. Во-вторых, из анализа были исключены те, кто не состоит в браке, но живёт вместе. В-третьих, категория «состоявшие или состоящие в браке» объединяет женатых/замужних, разведённых и вдовцов, что не позволяет оценить влияние переходов между этими статусами.

В будущем авторы планируют разделить категорию состоявших в браке на подгруппы, а также провести длительные исследования для понимания того, как изменение семейного положения (развод, овдовение, повторный брак) влияет на риск развития рака на протяжении десятилетий. Тем не менее, как резюмируют авторы, сам факт наличия связи между семейным положением и риском рака — новое и интересное наблюдение, которое заслуживает дальнейшего изучения.