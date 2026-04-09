Врачи назвали неожиданный признак анемии

Покраснение мочи — симптом, вызывающий тревогу. Но первое, что нужно вспомнить в таких случаях: а не связано ли это со свёклой? Если недавно вы ели винегрет, то можно успокоиться. Разобрались, почему от свёклы красная моча, когда это норма, а когда нужно к врачу.

Красный или розовый оттенок мочи после употребления свёклы — явление довольно распространённое. Медики называют его битурией. Возникает она из-за свекольных пигментов — беталаинов (а конкретно — бетацианинов), придающих корнеплоду яркий цвет.

Большая часть беталаинов расщепляется в желудке и кишечнике. Однако здесь многое зависит от количества съеденной свёклы и особенностей организма. В некоторых случаях определённое количество пигмента попадает в кровь, а затем и в почки, после чего выводится с мочой. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, где нашли 12 разновидностей беталаинов в плазме крови и моче у людей, выпивших свекольный сок.

От чего зависит степень окрашивания мочи свёклой

На степень окрашивания мочи влияет сразу несколько факторов:

При пониженной кислотности желудочного сока значительная часть беталаинов может проходить через желудок в неизменном виде.

Скорость опорожнения желудка также может влиять на попадание пигментов в кровь и мочу.

При обезвоживании моча становится более концентрированной, из-за чего и окрашивание может быть более интенсивным.

На что обратить внимание

Битурия сама по себе неопасна. Поэтому, если вы заметили окрашивание мочи при употреблении свёклы, паниковать не надо. При этом нужно обратить внимание на следующее:

Время. В большинстве случаев беталаины выводятся из организма в течение 12 часов (очень редко — до 1–2 суток). Если вы ели свёклу вчера, а сегодня цвет мочи нормализовался, то всё в порядке. Если же красный цвет сохранился на третий день и дольше (хотя свёклы в рационе больше не было), это повод обратиться к врачу.

Ощущения. Свекольные пигменты не причиняют дискомфорта. Если же при мочеиспускании есть рези или боли, это может указывать на воспаление, и со свёклой это не связано.

Прозрачность. Пигмент свёклы окрашивает мочу, но при этом она остаётся прозрачной. Если же моча стала мутной, в ней видны хлопья или слизь — это явный признак патологии, требующий консультации уролога.

Такая самодиагностика помогает отсеять ложную тревогу, а в некоторых случаях — вовремя обратиться к врачу.

«Красные флаги»: кровь в моче

Даже если в меню была свёкла, есть симптомы, которые нельзя игнорировать. Они указывают на то, что изменение цвета мочи может быть связано с присутствием крови (гематурией), а не свекольного пигмента. Будьте внимательны, если помимо окрашивания замечаете такие симптомы:

Отёчность. Появление мешков под глазами утром или отёков на лодыжках к вечеру часто указывает на то, что почки не справляются с выведением жидкости.

Температура. Даже небольшое повышение до 37,2–37,5 °C может указывать на воспалительный процесс в мочевыделительной системе.

Боль в пояснице. Тупая, ноющая или резкая боль с одной или двух сторон от позвоночника может указывать на болезни почек.

Особое внимание стоит уделить ситуации, когда моча окрашивается неравномерно, а в ней заметны отдельные ярко-красные капли или прожилки. Это прямой признак кровотечения, которое может быть вызвано движением камня в мочеточнике или другими повреждениями слизистой. В таких случаях нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Битурия и железодефицит

Иногда окрашивание мочи в красный цвет после употребления свёклы может указывать на дефицит железа. Дело в том, что цвет беталаинов во многом зависит от их окислительно-восстановительного статуса. Железо принимает участие в их окислении, из-за чего свекольные пигменты теряют свои красящие свойства.

Поэтому битурия иногда может указывать на железодефицитные состояния — например, анемию. Об этом упоминается в журнале The Lancet, где авторы ссылаются на оригинальное исследование, проведённое ещё в 1960-х годах. Там у добровольцев, принимающих препараты железа, битурия исчезала.

Что ещё может окрасить мочу

Кроме свёклы окрасить мочу могут:

Некоторые ягоды. В ежевике, чернике и смородине много антоцианов — пигментов, которые могут придать моче розоватый оттенок.

Ревень и сенна. Эти продукты содержат антрахиноны. В зависимости от кислотности мочи они могут окрашивать её в тёмно-жёлтый, оранжевый или красноватый цвет.

Морковь и тыква (если съесть много). В них содержится бета-каротин, который придаёт выделениям ярко-оранжевый оттенок.

Бобовые. Употребление большого количества спаржи или тёмных бобов иногда придаёт моче коричневатый или зеленоватый оттенок.

Помимо продуктов на цвет мочи могут повлиять и некоторые препараты: например, витамины группы В, некоторые антибиотики и слабительные.

Главное о свёкле и окрашивании мочи

Покраснение мочи после употребления свёклы — это нормально. Такой симптом может сохраняться до двух дней после употребления корнеплода. В некоторых случаях окрашивание мочи свекольными пигментами может быть косвенным признаком дефицита железа.

Если изменение цвета сопровождается болями в пояснице, резями при мочеиспускании или повышением температуры, то причина тут вовсе не в свёкле, а в воспалительном заболевании. В таком случае нужно обратиться к врачу.

