Названы 5 фактов о холестерине, которые помогут защищать сосуды без таблеток

Уровень холестерина зависит не только от диеты. На показатели могут влиять некоторые болезни и внешние причины. Разобрали 5 фактов о холестерине, которые объясняют, почему он растёт и чем «плохой» отличается от «хорошего».

© Рамблер

Холестерин — это не жир в чистом виде

Холестерин иногда называют жиром, но с точки зрения химии это жирный спирт (органическое соединение из группы стероидов). Он жизненно необходим организму: без него мозг не смог бы работать, а клетки — строить мембраны. Именно из холестерина организм синтезирует половые гормоны и витамин D.

Однако когда его становится слишком много, он оседает на стенках сосудов и формирует бляшки — так развивается атеросклероз.

«Плохой» и «хороший» отличаются только упаковкой

«Плохой» холестерин и «хороший» — это одно и то же вещество, которое различается типом транспортировки. «Плохой» (липопротеины низкой плотности) доставляет строительный материал к клеткам, но если его слишком много, он оседает в стенках сосудов. «Хороший» (липопротеины высокой плотности) собирает эти излишки и отправляет их обратно в печень для утилизации. Для здоровья сердца критически важен баланс между ними, а не просто низкий общий показатель.

Большую часть холестерина вырабатывает сам организм

Около 80% холестерина синтезирует печень, с едой поступает только 20%. Однако это не значит, что можно не соблюдать диету. Национальный фонд сердца Новой Зеландии подчёркивает: питание существенно влияет на липидный профиль и здоровье сердца и сосудов. Поэтому в рационе должно быть меньше насыщенных жиров и больше цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.

Щитовидная железа может спутать карты

Проблемы с холестерином могут быть симптомом другой болезни. Например, при гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) обмен веществ замедляется, и организм не успевает перерабатывать и выводить холестерин. В таких случаях лечить нужно не сосуды, а эндокринную систему.

Из-за стресса растёт «плохой» холестерин

Из-за гормона стресса кортизола начинается активное расщепление жиров. В результате в кровоток попадает много свободных жирных кислот и триглицеридов. В ответ печень начинает усиленно производить липопротеины низкой плотности. При хроническом стрессе это происходит регулярно, поэтому уровень холестерина остаётся стабильно высоким.

Поэтому для поддержания нормального уровня холестерина важно не только сбалансированно питаться, но и контролировать уровень стресса.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.